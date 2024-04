Bắt được bị can trốn truy nã trong vụ hỗn chiến ở quận 4 vào năm 2013 23/04/2024 11:23

Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đang điều tra hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 27-4-2013 tại trước số 84 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 do Nguyễn Văn Xuân thực hiện.

Mâu thuẫn từ mua bán thuốc lắc

Theo hồ sơ, vào khoảng 22 giờ ngày 26-4, Ngô Duy Cường, Ngô Thanh Tuyến, Nhì (chưa rõ nhân thân), Nhi (chưa rõ nhân thân) và Phương (chưa rõ nhân thân) rủ nhau mua thuốc lắc sử dụng. Lúc đó, Phương nói quen Phạm Đức Huy (SN 1993, ngụ phường 10, quận 4) nên liên lạc với Huy.

Sau đó, Phương chở Tuyến bằng xe gắn máy (không rõ biển số) đến khu vực hẻm trên đường Nguyễn Thần Hiến, quận 4 rồi vào trong hẻm mua 2 viên thuốc lắc đem về cho Tuyến để sử dụng cùng Cường, Nhì, Nhi. Tuy nhiên, sau khi sử dụng thuốc lắc nhưng cả nhóm lại không có cảm giác phê thuốc. Do đó, Nhì và Cường điện thoại cho Huy đề nghị trả lại nửa tiền mua thuốc lắc nhưng Huy không đồng ý, thách thức đánh nhau.

Cường và Tuyến về hẻm 30 Đoàn Văn Bơ, quận 4 gọi điện cho Nguyễn Như Cang và Lý Thanh Bình để rủ đánh nhau. Khi Cang và Bình về hẻm gặp Tuyến, Cường thì gặp thêm Đặng Ngọc Quốc Bảo, Nguyễn Hồng Phúc (bạn của Cường và Tuyến) vừa đến thì Cường rủ cả nhóm tìm Huy đánh.

Khi đó, Bình chở Cang, Cường chở Tuyến và Phúc đến đường Nguyễn Thần Hiến, quận 4. Riêng Bảo ở lại hẻm 30 Đoàn Văn Bơ gặp bạn là Nguyễn Minh Triệu, Nguyễn Văn Xuân nên Bảo rủ đi đánh nhau cùng và được cả hai đồng ý.

Bảo đến đường Nguyễn Thần Hiến 4 để nhập bọn cùng Cường, Tuyển, Phúc, Cang, Bình nhưng không tìm thấy Huy nên cả nhóm quay về hẻm 20 Đoàn Văn Bơ rủ thêm Nguyễn Anh Khoa.

Đối với Phạm Đức Huy, sau khi có mâu thuẫn với Cường đã rủ Trương Nguyễn Thành Sương đi tìm nhóm Cường đánh nhau, sau đó Sương rủ Trương Tần Hòa đi cùng. Huy trực tiếp gọi điện cho Cường hẹn tại hẻm 20 Đoàn Như Hài đánh nhau.

Sau khi có hung khí, Huy sử dụng xe biển số 53X2 - 4071 chở Hoà và Sương đến địa điểm hẻm 20 Đoàn Văn Bơ, quận 4 để đánh nhau với nhóm Cường.

Nhiều người thương tích

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 27-4-2013, Huy chở Hoà, Sương chạy trên xe gắn máy 53X2 - 4071 đến dừng tại đầu hẻm 10 Đoàn Văn Bơ, quận 4 và thấy nhóm của Cường gồm: Cường, Tuyến, Phúc, Bảo, Xuân, Triệu, Khoa đã chờ sẵn ở hẻm 20 Đoàn Văn Bơ, quận 4 nên lao vào đánh nhau.

Hậu quả, nhiều người trong hai nhóm bị thương tích. Riêng Hòa bị thương tích nặng, bị chém đứt lìa bàn tay phải. Khi đó, Xuân và Tuyến nói cả nhóm dừng nên Sương và Huy quay lại đưa Hòa chạy vào nhà trên đường Bến Vân Đồn trốn.

Ngày 17-11-2014, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Nguyễn Thành Sương, Phạm Đức Huy về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 29-12-2014, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự đề nghị truy tố 10 bị can về các tội Gây rối trật tự công cộng đối với các bị can: Sương, Huy; Cố ý gây thương tích đối với Cường, Tuyến, Cang, Phúc, Triệu, Khoa, Bình, Bảo.

Riêng Xuân, ngày 6-10-2014, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, Quyết định truy nã đối với bị can Xuân do Xuân bỏ địa phương đi đâu không rõ.

Ngày 4-2-2024, Công an phường 2, quận 4 đã bắt được Nguyễn Văn Xuân và người này thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích, sau khi thực hiện hành vi phạm tội Xuân bỏ trốn nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM. Quá trình điều tra với Nguyễn Văn Xuân, cơ quan CSĐT Công an quận 4 tạm giữ một xe gắn máy biển số 66H1 - 09421, số khung: RLHJC5228CY809341; số máy: JC52ES386133.

Để có cơ sở xử lý tang vật đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo tìm người liên quan xe trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (14-16 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4; SĐT: 028.3940.0019, gặp điều tra viên Võ Thanh Sơn để tiếp nhận xử lý.