Bắt được nghi phạm sát hại phụ nữ bán vé số ở công viên

(PLO)- Công an tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Phương, nghi can dùng vật cứng đánh vào đầu nạn nhân bán vé số dẫn đến tử vong ở công viên.

Sáng 9-2, Công an huyện Châu Thành (Long An) vừa bàn giao nghi phạm Lê Văn Phương (23 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) về phòng Cảnh sát hình sự tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người. Như Plo đã đưa, vào khoảng 5 giờ ngày 8-2, một số dân địa phương đi tập thể dục ngang qua công viên huyện thuộc khóm 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành phát hiện có một phụ nữ nằm bất động có dấu hiệu lạ. Tiến đến gần thì phát hiện người này đã tử vong, trên đầu có vết thương, máu chảy nên đã báo ngay đến công an. Trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện gần 2 giờ sáng cùng ngày một nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi đánh nạn nhân gục xuống lề đường rồi lên xe chạy đi. Trong đoạn clip còn nghe tiếng cô gái kêu lên "trả tiền cho tao" trước khi bị nghi phạm ra tay sát hại. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Tr (37 tuổi, ngụ ấp Quan Khương, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) làm nghề bán vé số dạo. Qua công tác điều tra truy xét, trưa cùng ngày, cảnh sát hình sự huyện Châu Thành và tỉnh Long An có đủ chứng cứ để bắt Lê Văn Phương về trụ sở công an xã Long Trì lấy lời khai. Sau nhiều giờ quanh co, cuối cùng đối tượng thừa nhận đánh chị Trinh tử vong, khi biết nạn nhân đã chết, Phương đã di chuyển thi thể từ bên ngoài vào trong công viên rồi mới rời đi. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án.