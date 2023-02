1 phụ nữ bán vé số nghi bị sát hại ở công viên

(PLO)- Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bán vé số nằm chết trong công viên tại thị trấn Tầm Vu.

Trưa 8-2, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đang phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân NMTr (37 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) tử vong do có vết thương trên đầu.

Cơ quan chức năng nghi ngờ khả năng có án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một số người dân địa phương đi tập thể dục ngang qua công viên huyện thuộc khóm 23, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành phát hiện có một phụ nữ nằm bất động.

Tiến đến gần thì phát hiện người này đã tử vong, trên đầu có vết thương, máu chảy nên đã báo ngay đến công an.

Qua kiểm tra túi xách cá nhân, công an xác định nạn nhân là chị MTr, bán vé số dạo hàng ngày ở địa bàn thị trấn Tầm Vu.

Theo chị TKT (41 tuổi, ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành), tối 7-2, thị trấn tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ vẫn thấy chị Tr Cầm vé số đi bán. Sáng nay thì hay tin chị Tr tử vong ở công viên.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành phối hợp Cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ lật ca nô 17 người chết ở Quảng Nam: Bắt tạm giam thuyền trưởng (PLO)- Công an Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Sen trong vụ lật ca nô 17 người chết tại bờ biển Cửa Đại, TP Hội An.

HUỲNH DU