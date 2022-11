Bắt giam chủ 2 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

(PLO)- Hai đại lý cấp 2 này đã giao dịch với số tiền tương đương hơn 33 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quang Hùng (30 tuổi, trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) và Đỗ Đình Thi (28 tuổi, trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức game bài đổi thưởng.

Hoạt động này nằm trong kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an về việc tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ các đối tượng là đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án.

Trước đó, trên cơ sở điều tra đường dây đánh bạc ngàn tỉ của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã cung cấp cho Công an các tỉnh, thành về nhiều người là Đại lý cấp 2 tham gia tổ chức đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club chưa bị xử lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận xác định Đỗ Đình Thi và Lê Quang Hùng là những Đại lý cấp 2 trên hệ thống Rikvip/Tip.Club.

Cụ thể, từ tháng 5-2016 đến tháng 8-2017, Đỗ Đình Thi và Lê Quang Hùng đã đăng ký, mở nhiều tài khoản ngân hàng, thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử để giao dịch, mua bán Rik cho các con bạc trên Hệ thống game bài Rikvip/TipClub.

Tổng số Rik giao dịch của 2 đại lý này lên đến hơn 40 tỷ Rik tương đương khoảng 33,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Nguyễn Văn Dương (47 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Phan Sào Nam (43 tuổi, ở quận 1, TP.HCM) cầm đầu. Đường dây này có với hàng trăm đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản, doanh thu bất chính hơn 10.000 tỉ đồng, trong đó nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng.

Năm 2017, đường dây này bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3-2019, Nguyễn Văn Dương bị tuyên 10 năm tù; Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù đều về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Đường dây đánh bạc này đã được trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao "chống lưng" nên đã hoạt động trong thời gian dài.

Sau khi đường dây này bị triệt phá ông Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù giam; Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

NGỌC NGỌC