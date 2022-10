Khởi tố 1 đại lý cấp 2 trong đường dây cờ bạc ngàn tỉ Phan Sào Nam

(PLO)- Công an vừa khởi tố thêm một chủ đại lý cấp 2 trong đường dây cờ bạc trực tuyến ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Ngày 28-10, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mạnh Cầm (31 tuổi, trú trên địa bàn) về tội tổ chức đánh bạc.

Các quyết định tố tụng được ban hành dựa trên kết quả rà soát dữ liệu do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp cho Công an tỉnh Cao Bằng, liên quan đến đường dây cờ bạc trực tuyến ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Công an xác định năm 2017, trong quá trình sử dụng mạng Internet, Lê Mạnh Cầm biết đến trò chơi (game) đánh bạc trực trực tuyến có khả năng đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại có tên Rikvip/Tip.Club.

Hệ thống game này dễ dàng sử dụng trên các thiết bị điện thoại di động thông minh, máy vi tính, máy tính bảng… được tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự sòng bài (casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker…

Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho người mua và đặt cược bằng tiền, đổi từ thẻ viễn thông các nhà mạng và ngược lại.

Bị can Cầm đăng ký làm đại lý cấp 2 để mua/bán Rik với các con bạc. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Cầm thực hiện hành vi mua/bán Rik với hàng trăm tài khoản con bạc, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, trong năm 2021 và đầu năm 2022, Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã khởi tố hai đại lý cấp 2 khác của đường dây đánh bạc RikVip/Tip.Club là Hoàng Quốc Vương (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, cùng trú trên địa bàn) về tội tổ chức đánh bạc.

Thời gian qua, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.club của Phan Sào Nam, công an các địa phương đã liên tiếp khởi tố nhiều bị can đóng vai trò là đại lý.

Gần đây nhất, tháng 8-2022, Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra đối với bốn nghi phạm gồm Bùi Quang Đạt, Bùi Trí Tuệ - cùng trú Tuyên Quang; Hồ Quang Toàn (Thanh Hóa), Hồ Sỹ Phương (Nghệ An).

Nhóm này được xác định tham gia giao dịch mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều người trên địa bàn để đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỉ đồng, trong đó nhóm nghi phạm thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Hay như tháng 7-2022, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành, một đại lý cấp 2, về tội tổ chức đánh bạc. Hành vi vi phạm xảy ra từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2017, cũng qua hệ thống game bài đổi thưởng, Thành đã giao dịch, mua bán Rik cho nhiều người trên địa bàn Điện Biên, tổng giá trị gần 300 tỉ đồng, qua đó thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Hồi tháng 6-2022, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 13 bị can đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh này, trong đó chín người là các đại lý cấp 2 bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

Tại Thái Nguyên, cơ quan tố tụng sở tại vào tháng 5-2022 cũng khởi tố năm bị can về tội tổ chức đánh bạc. Tất cả đều là các đại lý cấp 2. Hành vi vi phạm cũng xảy ra trong giai đoạn 2015-2017, khi nhóm bị can này liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 (đã bị xét xử ở giai đoạn 1) của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Nhóm này tự quảng bá đại lý, mua bán rik cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch thông qua các đại lý cấp 2 lên tới hàng chục tỉ đồng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong giai đoạn 1 của vụ án nêu trên, cơ quan tố tụng xác định dưới sự “bảo kê” của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, đường dây cờ bạc của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thu hút hơn 43 triệu tài khoản, doanh thu bất chính hơn 10.000 tỉ đồng. Trong 92 bị cáo, ông Phan Văn Vĩnh bị kết án chín năm tù, ông Hóa nhận 10 năm tù; Dương bị phạt chín năm tù, Nam lĩnh năm năm tù. Ngoài ra, cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn cũng bị phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 12-2021, sau thời gian được tha tù trước thời hạn trái quy định, Phan Sào Nam buộc phải quay trở lại nhà tù để chấp hành nốt phần bản án còn lại. Liên quan đến việc này, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo các ngành tố tụng đã bị kỷ luật.

TUYẾN PHAN