Điều tra 4 nghi can trong đường dây cờ bạc ngàn tỉ Phan Sào Nam

Ngày 24-8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra, làm rõ, xử lý các đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến đường dây cờ bạc trực tuyến ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Bốn nghi can là Bùi Quang Đạt, Bùi Trí Tuệ - cùng trú Tuyên Quang; Hồ Quang Toàn (Thanh Hóa), Hồ Sỹ Phương (Nghệ An).

Bước đầu, cơ quan công an xác định những người này từ tháng 7-2016 đến tháng 8-2017, thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Phan Sào Nam thiết lập, điều hành đã giao dịch mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều người trên địa bàn để tham gia đánh bạc.

Tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỉ đồng, trong đó nhóm này thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Khởi tố nhiều người ở giai đoạn 2

Thời gian qua, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.club của Phan Sào Nam liên quan đến doanh nghiệp bình phong của Bộ Công an, công an các địa phương đã liên tiếp khởi tố nhiều bị can đóng vai trò là đại lý.

Gần đây nhất, ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành, một đại lý cấp 2, về tội tổ chức đánh bạc.

Hành vi vi phạm xảy ra từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2017, cũng qua hệ thống game bài đổi thưởng, Thành đã giao dịch, mua bán Rik cho nhiều người trên địa bàn Điện Biên, tổng giá trị gần 300 tỉ đồng, qua đó thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Hồi tháng 6, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 13 bị can đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh này, trong đó chín người là các đại lý cấp 2 bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

Tại Thái Nguyên, cơ quan tố tụng sở tại hồi tháng 5 cũng khởi tố 5 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Tất cả đều là các đại lý cấp 2. Hành vi vi phạm cũng xảy ra trong giai đoạn 2015-2017, khi nhóm bị can này liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 (đã bị xét xử ở giai đoạn 1) của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Nhóm này tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán rik cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch thông qua các đại lý cấp 2 lên tới hàng chục tỉ đồng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.