Khởi tố 4 đại lý trong đường dây cờ bạc ngàn tỉ Phan Sào Nam

(PLO)- Công an ra quyết định khởi tố bốn bị can là chủ các đại lý cấp 2 trong đường dây cờ bạc ngàn tỉ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Ngày 10-5, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội tổ chức đánh bạc. Đây đều là các đại lý cấp 2 nằm trong đường dây cờ bạc trực tuyến ngàn tỉ Rikvip/Tip.club do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Trong số bốn bị can, ba người bị bắt gồm Lê Thanh An (57 tuổi), Hoàng Xuân Khánh (33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đạt (27 tuổi, hiện đang bỏ trốn). Người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Dương Văn Hậu (27 tuổi). Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2015-2017, nhóm bị can trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2. Nhóm này tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán rik – là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Bước đầu, công an xác định số tiền giao dịch qua bốn bị can này ước tính khoảng 22 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lời bất chính khoảng 400 triệu đồng. Ở giai đoạn 1 của vụ án nêu trên, cơ quan tố tụng xác định dưới sự "bảo kê" của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, đường dây cờ bạc của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thu hút hơn 43 triệu tài khoản, với doanh thu bất chính hơn 10.000 tỉ đồng. Trong 92 bị cáo, ông Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, ông Hóa nhận 10 năm tù; Dương bị phạt 9 năm tù, Nam lĩnh 5 năm tù. Ngoài ra, cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn cũng bị phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 12-2021, sau thời gian được tha tù trước thời hạn trái quy định, Phan Sào Nam buộc phải quay trở lại nhà tù để chấp hành nốt phần bản án còn lại. Liên quan đến việc này, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo các ngành tố tụng đã bị kỷ luật.