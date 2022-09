Bắt giam cựu trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường TP Lạng Sơn

Ngày 13-9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai bị can Lại Thị Vân (cựu trưởng phòng) và Nguyễn Trung Kiên (chuyên viên Phòng TN&MT của TP Lạng Sơn) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2015-2016, UBND TP Lạng Sơn ban hành các quyết định cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đối với 60 thửa đất, với tổng diện tích gần 15.000m2 không đúng quy định.

Bà Lại Thị Vân thời điểm trên là trưởng Phòng TN&MT TP Lạng Sơn đã ký các tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 23 thửa đất ngoài dự án khu đô thị Mai Pha và 29 thửa đất trong khu vực dự án.

Tổng số diện tích mà nữ bị can đã ký đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng là hơn 13.000m2. Tuy nhiên tất cả các thửa đất này đều được đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của TP.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Kiên là người trực tiếp thẩm định các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, xác nhận các thửa đất đủ điều kiện để chuyển đổi với tổng diện tích gần 12.000m2. Các thửa đất này cũng được xác định đã chuyển đổi mục đích sử dụng không đúng quy định.

Dự án khu đô thị mới Mai Pha có quy mô hơn 90ha, thực hiện theo hợp đồng giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát, Công ty TNHH Hà Sơn.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan chuyên môn của tỉnh này có một số sai sót như thống kê đất lúa không chính xác, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn đất sân bay Mai Pha cho người dân, trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa bảo đảm.

Sau đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo tạm dừng việc giải phóng mặt bằng, tạm dừng thực hiện dự án, đồng thời giao UBND tỉnh rà soát lại quy trình, thủ tục pháp lý liên quan.

Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng giao Công an tỉnh Lạng Sơn xác minh việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện dự án, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót.