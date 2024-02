(PLO)- Kiểm tra quán karaoke, công an phát hiện nhiều nam, nữ đang sử dụng ma túy và bắt quả tang người cung cấp ma túy cho nhóm này.

Khoảng 23 giờ 30, ngày 1-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường kiểm tra quán karaoke TH (phường 3, thị xã Kiến Tường).

Tại đây, lực lượng cảnh sát phát hiện tại phòng số 6 có tám người (bảy nam, một nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng karaoke. Ảnh: CA

Cảnh sát bắt quả tang người cung cấp ma túy cho nhóm nam nữ sử dụng là Huỳnh Thanh Cao (22 tuổi, thị xã Kiến Tường). Sau đó lực lượng chức năng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Minh Lên (20 tuổi, thị xã Kiến Tường).

Tiếp tục khám xét chỗ ở của Lên, cảnh sát thu giữ 24 gói nylon, bên trong chứa ma túy và 30 viên thuốc lắc hình tròn, màu hồng và khoảng 150 triệu đồng.

30 viên thuốc lắc, hình tròn, màu hồng bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh:CA

Kết quả test nhanh với 20 nam, nữ tại quán cho thấy có chín người dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tỉnh Long An và Công an thị xã Kiến Tường tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật.

HUỲNH DU