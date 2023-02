Bắt kẻ gây ra 6 vụ trộm ở Tây Ninh

(PLO)- Nam thanh niên mua súng đạn rồi rao bán trên facebook nhưng bị công an ở Bình Dương theo dõi bắt giữ.

07/02/2023 17:55

(PLO)- Công an Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Sen trong vụ lật ca nô 17 người chết tại bờ biển Cửa Đại, TP Hội An.