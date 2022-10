Bắt kẻ vừa chia tay người yêu đã tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội

(PLO)- Sau khi chia tay với người yêu, Sỹ dùng tài khoản cá nhân đăng những hình ảnh nhạy cảm cùng nhiều thông tin bịa đặt lên mạng xã hội.

Ngày 8-10, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thành Sỹ (tên gọi khác là Đỗ Tiến Đạt, 23 tuổi, trú tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và làm nhục người khác.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 7-2022, Công huyện Nam Sách phát hiện tài khoản Facebook mang tên Trần Vũ Hoàng Việt chia sẻ một số hình ảnh, video nhạy cảm của cháu T (trú tại huyện Nam Sách) trên messenger và một số trang fanpage kèm những lời nói xúc phạm, không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Tài khoản này còn gửi những video, hình ảnh này cho bạn bè của T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nam Sách đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản facebook trên là Lê Thành Sỹ.

Qua đấu tranh khai thác, Sỹ khai nhận có quen với T qua mạng xã hội, sau đó hai người yêu nhau và nhiều lần quan hệ tình dục. Tại những lần quan hệ tình dục, Sỹ đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh nhạy cảm của bạn gái.

Sau khi hai người chia tay, Sỹ dùng tài khoản cá nhân đăng những hình ảnh nhạy cảm cùng nhiều thông tin bịa đặt lên mạng xã hội.

Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ ĐỒNG