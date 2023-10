Bắt nghi can lẩn trốn truy nã sang Campuchia

(PLO)- Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An đã bắt nghi can gây rối trật tự công cộng và đang lẩn trốn ở Campuchia.

Chiều tối 2-10, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, truy bắt nghi can Bùi Kim Trọng (37 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Gây rối trật tự công cộng” đang lẩn trốn truy nã sang Campuchia.

Trước đó, vào lúc 15h cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Hóc Môn đang tổ chức truy bắt nghi can Bùi Kim Trọng, có liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng, có quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn khi đang lẩn trốn truy nã sang Campuchia .

Biên phòng Long An tạm giữ Bùi Kim Trọng. Ảnh: BP

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã thông báo cho Đồn Công an Hành chính Sôm Rông để tiến hành bắt nghi can.

Đến 18h ngày 2-10, qua tuần tra kiểm soát, Đồn Công an Hành chính Sôm Rông đã phát hiện Bùi Kim Trọng đang lẩn trốn tại quán cà phê 168 thuộc xã Sôm Rôm, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, đã tiến hành bắt nghi can.

Sau đó, được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia, Trọng được đưa về Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang tạm giữ Trọng và hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

HUỲNH DU