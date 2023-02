Bắt nghi phạm hiếp dâm, giết người ở cây xăng bỏ hoang

(PLO)- Lâm Văn Mai, ngụ TP Hồng Ngự, Đồng Tháp bị bắt vì nghi đã thực hiện hành vi hiếp dâm và giết một phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang.

Ngày 13-2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Văn Mai (42 tuổi, ngụ TP Hồng Ngự, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.

Mai bị tình nghi là thủ phạm đã hiếp dâm và giết hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang.

Thông tin ban đầu, sáng 12-2, người dân phát hiện phát hiện thi thể một người phụ nữ tại cây xăng bỏ hoang (thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự) nên báo công an.

Ngay lập tức, lực lượng Công an TP Hồng Ngự khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân nữ khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được Mai là nghi phạm nên tiến hành truy bắt. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an đã bắt được Mai khi đang trốn tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo công an, nghi phạm Lâm Văn Mai đã có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, chấp hành xong án trở về địa phương vào tháng 5-2022.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ

