Bắt nhân viên công ty dược phẩm tham ô tài sản

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Tý (39 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tý được giao nhiệm vụ giới thiệu các sản phẩm mới của một công ty Dược phẩm chi nhánh An Giang đến khách hàng, nhận đơn hàng của khách hàng và thu tiền các đơn hàng giao nộp về cho công ty. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Tý đã không làm như quy định nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty. Theo đó, sau khi thu xong tiền của khách hàng Tý giữ lại, không nộp, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Bị can Võ Văn Tý. Ảnh: HD

Sau đó, Tý nói với công ty là các quầy thuốc chưa trả tiền, vẫn còn công nợ nên chưa thu và nộp. Tý hứa sẽ nhắc nhở các quầy thuốc thanh toán để thu tiền nộp về cho thủ quỹ, kế toán theo quy định.

Tuy nhiên tiếp đó, Tý thu tiền của những khách hàng mới mua, rồi tiếp tục không nộp cho công ty mà dùng số tiền này bù vào số tiền trước đó.

Đến khoảng cuối tháng 12-2019, khi công ty thấy các quầy thuốc không trả tiền theo hẹn, nghi ngờ Tý chiếm dụng tiền nên mới cử người đến các quầy thuốc để kiểm tra thì phát hiện sự việc. Khi bị công ty mời làm việc, Tý đã thừa nhận hành vi vi phạm và hứa sẽ khắc phục số tiền đã chiếm dụng có liên quan đến 53 khách hàng.

Ngoài ra, Tý còn làm giả thông tin khách hàng là các quầy thuốc để đặt hàng hoặc nhờ các quầy thuốc đặt hàng giùm để công ty xuất hàng, rồi Tý nhận số thuốc trên đem đi bán cho quầy thuốc khác để lấy tiền.

Tổng cộng Tý đã tham ô hơn 600 triệu đồng của công ty.

HẢI DƯƠNG