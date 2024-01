Bắt nhóm 4 người chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

(PLO)- Công an quận 5 vừa bắt nhóm 4 người chuyên dàn cảnh va quẹt, xô đẩy tại các bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Ngày 13-1, Phòng Tham mưu (PV01), Công an TP.HCM cho biết Công an quận 5 vừa triệt phá một nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn.

Trước đó, khoảng cuối năm 2023, Công an quận 5 nhận được thông tin về một nhóm người trộm cắp tại các bệnh viện. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận 5 đã xác lập chuyên án để tập trung triệt phá.

Nhóm Loan, Châu, Phượng và Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm trộm cắp này gồm: Nguyễn Thị Loan (38 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (30 tuổi, cùng quê Kiên Giang); Nguyễn Minh Châu 39 tuổi, sống chung như vợ chồng với Loan) và Nguyễn Nhật Bình (29 tuổi, sống như vợ chồng với Phượng).

Hình ảnh nhóm này gây án được camera an ninh ghi lại. Ảnh: HT

Công an tập trung làm rõ phương thức hoạt động, đồng thời triển khai thu thập chứng cứ để tiến hành bắt giữ các nghi phạm. Tuy nhiên, nhóm này nhận thấy lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện tăng cường tuần tra nên đã tạm ngưng hoạt động.

Cáv thành viên Ban Chuyên án vẫn kiên trì đeo bám, thu thập thông tin liên quan.

Đến giữa tháng 12-2023, Ban chuyên án nhận thấy nhóm này bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Ngày 12-1, cùng sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ bệnh viện Chợ Rẫy, Công an quận 5 đã bắt quả tang Loan và Phượng trộm cắp tài sản và thu giữ tang vật liên quan.

Cùng lúc, một tổ công tác khác bắt giữ Châu và Bình khi hai người này đang ngồi chờ Loan, Phượng tại một quán nước gần bệnh viện.

Điều tra ban đầu cho thấy, Loan là người cầm đầu. Hàng ngày, nhóm này chở nhau đến các bệnh viện, Loan phân công Phượng cảnh giới để mình lợi dụng sơ hở của người dân khi đến khám bệnh, thăm bệnh, dàn cảnh xô đẩy, va quẹt để trộm cắp tài sản rồi chuyền tay nhau đem ra ngoài.

Nếu tài sản trộm cắp được là điện thoại, vàng sẽ giao cho Châu và Bình đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khám xét khẩn cấp nơi của nhóm này, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan vụ án.

Công an TP.HCM đề nghị người dân đến khi đến các bệnh viện để khám, chữa bệnh, thăm bệnh, nuôi bệnh cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân. Đồng thời, đề nghị người dân là nạn nhân của nhóm người này, liên hệ Công an quận 5 để cung cấp thông tin, hỗ trợ công an điều tra.

Nguyễn Tân