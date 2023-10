(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Ngãi gây ra hàng loạt vụ cướp vừa bị công an bắt khẩn cấp.

Ngày 3-10, Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã bắt khẩn cấp nhóm thanh thiếu niên thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Nhóm này gồm: Lê Nhật Huynh (17 tuổi, trú thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành), Nguyễn Ngọc Đông (23 tuổi, trú tại thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) và Phạm Võ Duy Thành (18 tuổi, trú tại thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh).

Vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhóm thanh thiếu niên chuyên dùng dao kề vào cổ người đi đường, gây hàng loạt vụ cướp. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 27-9, Công an huyện Nghĩa Hành tiếp nhận tin tố giác của bà LTC (xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành) trình báo bị cướp. Theo bà LTC, khoảng 2 giờ 30 ngày 26-9, bà điều khiển xe lưu thông qua đèo Eo Gió (đoạn qua thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện) thì bị hai thanh niên chặn xe, dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy của bà C 2 triệu đồng, hai thanh niên lên xe tẩu thoát.

Từ tin báo, Công an huyện Nghĩa Hành vào cuộc để xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Huynh và Đông là hai người đã gây ra vụ cướp nói trên nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Huynh khai nhận ngoài vụ bà C, còn thực hiện hai vụ cướp tài sản của người đi đường khác cũng trên đèo Eo Gió trong tháng 9, trong đó có sự tham gia của Thành. Từ lời khai này, cùng các chứng cứ khác, Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục bắt giữ Thành.

Qua đấu tranh, Thành và Huynh còn khai nhận đã gây ra hai vụ cướp tài sản khác tại xã Nghĩa Dũng (huyện Nghĩa Hành) và TP Quảng Ngãi.

Nhóm này thực hiện các vụ cướp chủ yếu với thủ đoạn chung là lợi dụng đêm tối, chặn những người yếu thế, dùng dao uy hiếp, dọa giết để thực hiện hành vi phạm tội.

THANH NHẬT