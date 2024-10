Bắt tạm giam 2 chị em trong vụ trộm 100 lượng vàng của dì 31/10/2024 14:36

Ngày 31-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Cẩm Phượng (60 tuổi) về tội trộm cắp tài sản và Huỳnh An Ninh (56 tuổi, em ruột Phượng) về tội che giấu tội phạm.

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 11-10, bà ĐTT (77 tuổi, ngụ huyện Trà ôn Vĩnh Long) kiểm tra tài sản thì phát hiện 100 lượng vàng 24K, 1 nhẫn hột xoàn, 1 dây chuyền 1 lượng vàng 18K và một số nhẫn vàng 24K để trong tủ đã bị lấy mất. Sau đó bà T. đã trình báo công an.

Người phụ nữ đã trộm trộm 100 lượng vàng và nhiều tài sản của dì

 Biết chuyện chị ruột trộm trộm 100 lượng vàng nhưng không tố giác, người đàn ông bị bắt vì tội che giấu tội phạm

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Trà Ôn và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai công tác xác minh, khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng người nghi vấn để điều tra.

Số vàng công an thu hồi được. Ảnh: CA

Qua đấu tranh làm việc, Huỳnh Cẩm Phượng đã thừa nhận đã lấy trộm 100 lượng vàng và các tài sản trên của bà T (dì Phượng); còn Ninh cũng biết Phượng trộm cắp tài sản nhưng không tố giác.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.