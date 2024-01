Bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cho biết đây là động thái nhằm mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: BCT

Ngay sau khi VKSND TC phê chuẩn, ngày 4-1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Ông Hoàng Quốc Vượng, 61 tuổi, tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Công Thương.

Trước khi được điều động và bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương vào tháng 8-2010, ông là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 9-2012, ông chuyển sang làm việc tại Tập đoàn điện lực Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch HĐTV Tập đoàn này.

Vào tháng 1-2015, ông Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trở lại Bộ Công Thương, giữ chức Thứ trưởng.

Đến tháng 11-2020, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Từ 1-1-2024, ông nghỉ hưu theo chế độ.

