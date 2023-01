Bắt thanh niên 17 tuổi vào Quảng Trị mua ma tuý đem ra Quảng Bình bán

(PLO)- Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ đôi nam nữ cùng tang vật là thuốc lắc, ketamin, khẩu súng với hàng chục viên đạn.

(PLO)- Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác một đại úy công an xã liên quan đến đoạn clip xôn xao mạng xã hội có nội dung “công an xã đánh dân…”.