Bắt tổng giám đốc công ty huy động vốn trái quy định

Ngày 12-9, một nguồn tin xác nhận cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Châu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, liên danh Việt Thành – An Phú do Công ty CP Việt Thành làm đại diện, trúng sơ tuyển dự án khu đô thị hỗn hợp DL2 ở xã An Phú, TP Tuy Hòa. Tuy nhiên, dự án chưa được UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện.

Mặc dù vậy ông Nguyễn Xuân Châu đã thuê công ty tư vấn marketing dự án, làm sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề…

Sau đó, ông Châu cho đăng lên mạng xã hội Facebook và một số cơ quan truyền thông giới thiệu, quảng cáo dự án trên với tên thương mại là Oriana Residences do Công ty CP Việt Thành là chủ đầu tư với nội dung gian dối pháp lý an toàn, sổ đỏ lâu dài…

Thông qua đó, ông Châu huy động tiền góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

Bằng cách thức trên, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 lượt khách hàng, với số tiền lên tới 41,2 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc huy động nguồn vốn bằng hình thức nêu trên của ông Nguyễn Xuân Châu trái với nguyên tắc huy động vốn phát triển nhà ở được pháp luật quy định tại Luật Nhà ở, gây thiệt hại tài sản đối với nhiều người.