Bé 2 tuổi mất tích: Huy động chó nghiệp vụ, trích xuất camera... vẫn chưa tìm thấy

Cho đến tối 1-12, lực lượng chức năng cùng người thân đang nỗ lực tìm kiếm cháu Cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang “mất tích” bí ẩn.

Công an triển khai tìm kiếm cháu An.

Theo trình báo của vợ chồng anh Đoàn Văn Lực và chị Lê Thị Huyền (bố mẹ của cháu An), chiều 29-11, cả hai vợ chồng anh bận đi làm nên đã gửi hai con cho bà nội trông.

Khi thấy anh trai 8 tuổi đi ra cổng chơi, An cũng theo anh. Ít phút sau bà nội đi ra cổng thì không thấy cháu An đâu nên đã hỏi anh trai của cháu và đi tìm.

Mọi người ai thấy cháu An ở đâu hoặc đang cưu mang cháu thì giúp gia đình gọi điện cho Công an phường Quỳnh Xuân (qua số điện thoại 0965111738).

Mặc dù bà nội đã nỗ lực đi tìm khắp ngõ xóm nhưng không thấy cháu An. Gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương và Công an phường Quỳnh Xuân.

Trong đêm, bà con xóm giềng cùng người dân cả phường đã tỏa ra cùng công an và cơ quan chức năng tìm kiếm cháu An nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Công an huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu An.

Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng cả chó nghiệp vụ đến tìm kiếm cháu An nhưng vẫn chưa có kết quả.

Công an đã trích xuất camera trước cổng nhà và dọc các con đường ở phường Quỳnh Xuân nhưng chưa tìm ra tung tích cháu An.

Hiện hàng trăm người dân đang cùng công an, dân quân và cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm cháu An.

Đắc Lam