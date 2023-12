Ngày 12-12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ việc bé gái LNMT (15 tuổi, HKTT tại An Giang) tử vong trong tư thế treo cổ.

Khu vực phòng trọ, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: TH

Theo thông tin ban đầu, tối 11-12, người thân đi làm về thì phát hiện bên trong phòng trọ (phường Thuận Giao, TP Thuận An), bé gái 15 tuổi đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường để khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc bé gái 15 tuổi tử vong bất thường.



Theo thông tin từ gia đình, gia đình ở Bình Dương đi làm, còn em T ở quê An Giang đi học. Nhưng em T thường xuyên nghỉ học nên gia đình đưa em T lên Bình Dương để quản lý việc học hành.

Tuy nhiên, đầu tháng 12, em T bỏ học tự về quê. Sau khi gia đình đưa em T lên lại Bình Dương được vài ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Bình Dương: Công an truy đuổi nhưng tên trộm vẫn lấy trộm xe máy (PLO)- Đang chạy trốn công an, nhưng Kiên vẫn đột nhập vào công ty để lấy trộm xe máy.

LÊ ÁNH