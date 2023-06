Bẻ khóa trộm xe, trên đường tẩu thoát thì gặp công an tuần tra

(PLO)- Hồ Tấn Đạt bẻ khóa trộm xe máy của người dân để trước cửa nhà và đang trên đường tẩu thoát thì bị công an huyện Bến Lức chốt chặn bắt giữ.

Chiều ngày 28-6, Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bàn giao Hồ Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) cho công an huyện Thủ Thừa để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Đạt đi bộ dọc tuyến Đường tỉnh 818, đoạn qua huyện Thủ Thừa tìm tài sản để trộm. Khi đến trước nhà của một hộ dân ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Đạt phát hiện có xe mô tô dựng trước sân, không người trông coi.

Sau đó, Đạt nhanh chóng tiếp cận và bẻ khóa lấy trộm tẩu thoát về hướng thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Tuy nhiên, khi trên đường tẩu thoát đến địa bàn huyện Bến Lức thì bị lực lượng Công an thị trấn Bến Lức tuần tra chặn bắt.

Qua điều tra, Đạt khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên lân la tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Đạt thường đi dọc theo đường tỉnh 818 quan sát thấy người dân, thường xuyên dựng xe máy ven đường nhưng không có người trông coi. Nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Hiện Đạt đã được bàn giao cho Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG KHÔI