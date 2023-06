Vụ nghi cha vợ dùng búa tấn công con rể tử vong: Cha nhận tội thay con gái

Ngày 28-6, theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, Công an huyện Châu Thành đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh), cha nghi phạm Hồng, khai nhận do bênh con ruột nên đánh con rể tử vong. Tuy nhiên, từ kết quả khám nghiệm, Công an đã làm rõ một số tình tiết chứng minh nghi phạm không phải như lời ông Khỉ khai nhận.

Bước đầu, bà Hồng thừa nhận ra tay đánh chồng dẫn đến tử vong do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.

Theo đó, trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi, chồng bà Hồng) đem quần áo, bảo hiểm ra sân đốt cháy rụi, rồi hai bên đánh nhau trước sân.

Lúc này, bà Hồng cầm cây búa tấn công trúng đầu, nạn nhân chấn thương tử vong tại chỗ.

Do lo sợ trách nhiệm và cháu còn nhỏ, nên ông Khỉ bàn bạc nhận tội thay con. Sau đó, ông Khỉ cùng con gái ra Công an xã đầu thú ông thực hiện toàn bộ hành vi gây án.

Qua điều tra, các chứng cứ cùng lời khai của ông Khỉ mâu thuẫn khi nhận tội. Quá trình làm việc hai người, Công an xác định người gây án không phải là cha vợ.

Như PLO thông tin, khoảng 10 giờ sáng 26-6, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi) và ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) xảy ra cãi vã.

Theo thông tin ban đầu, khi nhìn thấy con gái bị con rể đánh ngay trước mặt mình, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, cha vợ ông Đầy) chạy vào can ngăn và xảy ra xô xát với con rể. Nhìn thấy cái búa rớt bên cạnh, ông Khỉ đã nhặt lên tấn công nhiều cái vào vùng đầu, cổ con rể khiến nạn nhân tử vong, sau đó đến công an đầu thú.

