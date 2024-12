'BE THE CELEBRATION' - Chốt lịch đến ngày lễ hội đón năm mới 2025 tại trung tâm mới 11/12/2024 14:25

Lễ hội đón năm mới 2025 “The Global Celebration Party” sẽ diễn ra vào ngày 31-12-2024 tại trung tâm mới

Lễ hội “The Global Celebration Party” sẽ diễn ra vào ngày 31-12-2024 sắp tới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao, với dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cùng vô vàn hoạt động giải trí đặc sắc. Cùng tìm hiểu những hoạt động độc đáo, không thể bỏ lỡ để tại Lễ hội đón năm mới đặc biệt này:

Sân khấu LED lập phương và những trải nghiệm thị giác độc đáo, chưa từng có tại Việt Nam

Tháng 7-2023 vừa qua, hàng triệu khán giả trên thế giới đổ dồn sự chú ý trước màn ra mắt vô cùng choáng ngợp của quả cầu ánh sáng “khổng lồ” Sphere tại thành phố xa hoa bậc nhất thế giới - Las Vegas. Công trình kiến trúc hình cầu này chính là hệ thống màn hình LED khủng được trang hoàng bởi những hình ảnh giả lập 3D sống động như thật và trải nghiệm tương tác đa chiều cho khán giả.

Với mong muốn hiện thực hóa những trải nghiệm độc đáo, chuẩn quốc tế chưa từng có tại Việt Nam, tiếp nối tinh thần tiên phong kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp và phong cách sống dẫn đầu cho hàng triệu người dân, du khách trong thời gian qua, Masterise Homes sẽ chính thức mang đến khối lập phương LED “khổng lồ”, diện tích lên đến 608 m2 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, ngay tại trung tâm mới The Global City. Công trình này sẽ được ra mắt ngay dịp Lễ hội giáng sinh “SOHO Xmas Party” 24-12 với tên gọi The Global Stage, không chỉ mang đến hiệu ứng siêu thị giác đa chiều với những màn trình diễn sắc nét, sống động, mà còn lần đầu tiên được sử dụng để mang lại những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cho hàng chục ngàn khán giả tại Việt Nam, khi mỗi cá nhân đều có thể đăng ký để được hiển thị hình ảnh của mình, gia đình trên một khối hình ảnh đa chiều khổng lồ có thể nhìn thấy được từ đường dẫn cao tốc Long Thành – Dầu Giây, không khác gì khi được tôn vinh tên tuổi, hình ảnh cá nhân tại Sphere, Las Vegas, hay các khối LED tại Quảng trường Thời đại huyền thoại tại New York City.

Sân khấu lập phương độc đáo này sẽ được ra mắt vào dịp Lễ Giáng Sinh 24-12 và sẽ có những hoạt động trình diễn kéo dài đến dịp Tết nguyên đán tháng 1.2025. Được bao phủ bởi khối LED “khổng lồ” siêu ấn tượng, khối vuông 360 độ, 05 mặt LED chưa từng có tại Việt Nam, sân khấu này hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của The Global City.

Thăng hoa trong âm nhạc bất tận với DJ quốc tế và dàn line up đỉnh cao

Lễ hội đón năm mới 2025 “The Global Celebration Party” quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Lần đầu tiên những nghệ sĩ hàng đầu như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân, Thảo Trang, Bảo Anh, Tiên Tiên, (S)Trong Trọng Hiếu, Quân A.P, Trang Pháp … sẽ trình diễn trên sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam với những bản phối sôi động, hoàn toàn mới lạ và màn trình diễn đồ họa – ánh sáng kỳ vỹ.

Đặc biệt là sự xuất hiện của DJ Turbulence đến từ Las Vegas (Mỹ) - DJ đẳng cấp quốc tế từng biểu diễn cùng hoặc mở màn cho các siêu sao nổi tiếng trên thế giới như Kanye West, Jay-Z, Beastie Boys, Bruno Mars, Cardi B…

Được đầu tư công phu với hiệu ứng thị giác siêu ấn tượng cùng sân khấu mở tại không gian rộng lớn, “bữa tiệc” âm nhạc đêm giao thừa hứa hẹn sẽ dẫn dắt tất cả khán giả và khách mời đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mang đến không gian nghệ thuật đầy thi vị, giàu cảm xúc.

Hòa mình trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đa dạng

Bên cạnh tổ hợp giải trí và thể thao lớn nhất TPHCM – City Park, không gian đô thị đậm chất nghệ thuật của tuyến phố Art Ave, khu nhà phố thương mại SOHO, sự kiện The Global Celebration Party còn bố trí không gian rộng lớn cho các hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật đa dạng như biểu diễn vũ điệu đường phố hiện đại, các gian hàng ẩm thực đặc sắc, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm xuyên suốt mỗi cuối tuần cho người dân và du khách như workshop làm ván trượt, trải nghiệm trượt ván miễn phí, các khóa học làm món Âu, học làm kem, pha cà phê thủ công, trang trí lều trại...

Mỗi cuối tuần đều là dịp lý tưởng để các gia đình, các bạn trẻ “say” hết mình trong không khí sôi động, thư giãn, thưởng thức ẩm thực, lưu dấu khoảnh khắc thật đặc biệt cùng nhau.

Chiêm ngưỡng màn trình diễn Người bay phản lực độc đáo, pháo hoa rực rỡ

Màn trình diễn đầy bùng nổ, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam của người bay phản lực trong sự kiện SOHO FEST 16-11 vừa qua vẫn còn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, mãn nhãn cho gần 20.000 khán giả tham dự; song đây cũng là sự tiếc nuối cực kỳ lớn của những khán giả chưa có cơ hội chứng kiến trực tiếp màn trình diễn đặc biệt này.

Không khí lễ hội tại The Global City sẽ “nóng” hơn bao giờ hết với màn trình diễn đặc biệt nhất, lần thứ hai diễn ra tại Việt Nam từ nhóm người bay phản lực đến từ Gravity Industries. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá màn trình diễn tuyệt vời này trong thời khắc chuyển giao năm mới cùng gia đình và bạn bè!

Người bay phản lực sẽ “tái xuất” tại Lễ hội đón năm mới 2025 với màn trình diễn hoành tráng và mãn nhãn nhất

Được đầu tư với quy mô hoành tráng trong những không gian siêu rộng lớn tại The Global City, Lễ hội đón năm mới 2025 “The Global Celebration Party” hứa hẹn mang đến bữa tiệc sôi động với sân khấu - âm thanh - ánh sáng được dàn dựng công phu, mang lại trải nghiệm “đã tai đã mắt” cho hàng chục ngàn người tham dự. Đây cũng chính là tầm nhìn của Masterise Homes khi kiến tạo The Global City thành công trở thành trung tâm mới của TPHCM, liên tiếp tổ chức những lễ hội sôi động nhất, quy mô nhất với những trải nghiệm sống, vui chơi, giải trí chuẩn quốc tế cho người dân và du khách, góp phần không nhỏ vào việc phát triển điểm đến, và công nghiệp văn hoá tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Sân khấu hoành tráng, mãn nhãn của SOHO Fest ngày 1611 minh chứng cho sự đầu tư của Masterise .Homes nhằm mang đến những trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam cho cư dân và du khách.