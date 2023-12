Ngày 8-12, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin vừa cứu sống bé NQT (11 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị ngạt do treo cổ tự tử, tổn thương não do thiếu ôxy.

BV cho biết cách nhập viện 2 giờ, người thân gọi bé dậy đi học và được yêu cầu chờ khoảng 10 phút bên ngoài. Một lúc sau, cô ruột của bé gọi mãi bé vẫn không trả lời, cô mở cửa phòng ngủ thì phát hiện bé trai treo cổ tự tử.

Người cô liền hô hoán gia đình giúp đưa bé nằm xuống, gỡ bỏ dây trên cổ. Lúc này, bé T đã mê man, không cử động, còn thở yếu.

Bệnh nhi được đưa tới phòng khám gần nhà, sơ cứu thở ôxy rồi chuyển đến BV cấp cứu.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cứu sống bé trai 11 tuổi treo cổ tự tử. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi nhập BV Nhi đồng Thành phố, TP.HCM, trong tình trạng thở yếu, tím tái. Êkíp trực cấp cứu đặt nội khí quản giúp thở, sử dụng thuốc vận mạch.

Kết quả ảnh CT-scan não cho thấy bé có dấu hiệu phù não, không ghi nhận hình ảnh xuất huyết cấp nội sọ.

BS chẩn đoán bệnh nhi ngạt do treo cổ, tổn thương não do thiếu ôxy. Bệnh nhi được dùng thuốc chống phù não, an thần, chống co giật, điều chỉnh điện giải, kiềm toan.

Sau gần 10 ngày điều trị, bệnh nhi cải thiện dần tri giác, được cai máy thở và chuyển sang khoa Nội thần kinh để tiếp tục điều trị và hỗ trợ tâm lý.

Qua tìm hiểu nguyên nhân bệnh nhi tự tử, phía BV ghi nhận trước đó bé T bị nghi ngờ lấy tiền của bạn trên lớp nên uất ức, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực và hành động nông nổi, nguy hiểm đến tính mạng.

Các BS khuyến cáo, với trẻ ở độ tuổi vị thành niên, phụ huynh cần lưu ý luôn gần gũi để nắm bắt tâm tư tình cảm, những rắc rối nội tâm cũng như để trẻ được chia sẻ.

Từ đó kịp thời động viên, hóa giải, giúp trẻ thoát được khủng hoảng tinh thần, tránh được những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hành động đáng tiếc.

Công an TP.HCM cứu 1 thanh niên nhảy cầu Sài Gòn tự tử (PLO)- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên buồn chuyện gia đình, nhảy cầu tự tử.

THẢO PHƯƠNG