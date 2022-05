Bến Tre: Bắt giam 1 kiểm sát viên 'bỏ quên' 19 hồ sơ hình sự không truy tố

(PLO)- 19 vụ án liên quan đến 35 bị can đã có kết luận điều tra do cơ quan công an chuyển qua đã bị kiểm sát viên Huỳnh Trung Tính (VKSND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) “bỏ quên” không truy tố.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Trung Tính (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) – kiểm sát viên đang công tác tại VKSND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để điều tra về tội không truy tố trách nhiệm hình sự người có tội. Kiểm sát viên "quên" tới 19 vụ án Theo đó từ năm 2017-2019, ông Tính với nhiệm vụ là kiểm sát viên, Chi ủy viên Chi bộ VKSND huyện Chợ Lách khi được phân công thụ lý 19 vụ án hình sự nhưng đã không thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, các vụ án đã được cơ quan điều tra huyện đã có kết luận và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố. Ông Tính được phân công trực tiếp thụ lý nhưng đã không nghiên cứu hồ sơ, lập cáo trạng trình Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách ký ban hành cáo trạng truy tố đối với 35 bị can, trong 19 vụ án trên. Hành vi của ông Tính dẫn đến hậu quả nhiều bị can trong 19 vụ án trên đã bị khởi tố, cho tại ngoại đã phạm tội mới. Nguồn tin của PLO cho hay, bước đầu khai với cơ quan điều tra ông Tính cho rằng nguyên nhân không lập cáo trạng trình lãnh đạo ký truy tố đối với 35 bị can trong 19 vụ án trên là do "quên án". Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Đảm- Bí thư Huyện ủy Chợ Lách cho biết, vụ việc trên được phát hiện qua hoạt động giám sát HĐND huyện Chợ Lách hồi năm 2020. Ngay sau đó VKSND Tối cao, Ban thường vụ (BTV) huyện ủy Chợ Lách đã vào cuộc. Vụ việc được phanh phui, ông Phan Thành Nghiệp – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách bị VKSND Tối cao cách chức Viện trưởng, cạnh đó BTV Huyện ủy Chợ Lách cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông này. Ông Phan Thành Nghiệp bị kết luận sai phạm đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ án hình sự, chưa phát hiện ngăn chặn kịp thời để xảy ra sai phạm của kiểm sát viên Huỳnh Trung Tính dẫn đến 19 vụ án hình sự, 35 bị can quá thời hạn truy tố. Ông Nghiệp sau đó được Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre quyết định điều động về làm kiểm sát viên công tác tại VKSND tỉnh Bến Tre. Song song đó, BTV Huyện ủy Chợ Lách đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tính. Vụ việc được phanh phui từ đơn tố cáo Vụ "bỏ quên" 19 vụ án hình sự tại VKSND huyện Chợ lách lần đầu bị phát hiện sau khi ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre được Viện trưởng VKSND tỉnh điều động về giữ chức vụ Phó Viện truởng VKSND, Phó Bí thư Chi bộ VKSND huyện Chợ Lách từ năm 2020. Sau khi phát hiện vụ việc, ông Dũng đã có đơn tố cáo với tư cách cá nhân nhưng đã sử dụng con dấu của cơ quan khi chưa thông qua Chi ủy của VKSND huyện Chợ Lách. Ông Nguyễn Văn Đảm – Bí thư huyện ủy Chợ Lách cho biết, việc làm trên của ông Dũng đã bị Ủy ban kiểm tra huyện ủy kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ông Bùi Quang Sơn - Chánh án TAND tỉnh Bến Tre cho biết, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc liên quan đến 19 vụ án trên, VKSND huyện Chợ Lách đã chuyển hồ sơ truy tố sang TAND huyện Chợ Lách. Tuy nhiên, do đã quá thời hạn, thời gian kéo dài các hồ sơ trên không còn đúng với thực tế như: về nhân thân các bị can có thay đổi, một số bị can đã phát sinh vi phạm hành chính hoặc phạm tội mới…. Vì vậy sáu đó TAND huyện Chợ Lách đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến nay 19 vụ án với 35 bị can đều đã được TAND huyện Chợ Lách xét xử xong. ĐÔNG HÀ