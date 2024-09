Bến Tre: Chuẩn bị đấu giá 3 mỏ cát có tổng trữ lượng hơn 4 triệu khối 20/09/2024 14:35

Ngày 20-9, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết đang phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh miền Tây (đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá) hoàn thành 3 quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) đối với 3 mỏ cát trên địa bàn tỉnh.

Một số dự án trọng điểm tại Bến Tre đang thiếu nguồn cát san lấp mặt bằng

Đến nay, đơn vị tổ chức đấu giá cũng đã có thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát đã có kết quả thăm dò gồm: Mỏ Qưới Sơn trên sông Tiền (thuộc xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành) có diện tích 79,99ha, trữ lượng phê duyệt hơn 1 triệu m3; giá khởi điểm hơn 6,4 tỉ đồng.

Mỏ An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông (xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp, huyện Ba Tri), diện tích 80ha, trữ lượng phê duyệt hơn 1,4 triệu m3; giá khởi điểm hơn 8,3 tỉ đồng.

Mỏ An Đức – An Hòa Tây trên sông Hàm Luông (xã An Đức và An Hòa Tây, huyện Ba Tri) có diện tích 99,9ha, trữ lượng được phê duyệt hơn 1,6 triệu m3, giá khởi điểm hơn 9,6 tỉ đồng.

Việc tổ chức đấu giá dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24-10 tại tòa nhà làm việc các sở ngành tỉnh Bến Tre.

Theo kế hoạch, sau khi tổ chức đấu giá xong Sở TN&MT tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường. Dự kiến đến cuối tháng 1-2025 thẩm định hồ cấp phép và trình UBND tỉnh cấp quyền khai thác mỏ cát cho các đơn vị trúng đấu giá.