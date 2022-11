Bến Tre: Kiểm tra tụ điểm lắc tài xỉu, thu giữ gần 1 tỷ đồng

(PLO)- Kiểm tra nhà một hộ dân, lực lượng chức năng phát hiện một tụ điểm lắc tài xỉu, bắt giữ 40 người, thu giữ số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ngày 21-11, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh và Công an huyện Mỏ Cày Bắc vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 21-11, nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre và Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiến hành kiểm tra tại nhà ông Võ Công Thành (sinh năm 1942, ở ấp Hòa Nghĩa, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đông đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, các con bạc bỏ chạy tán loạn; tuy nhiên 40 người (cả nam lẫn nữ) đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường cơ quan Công an thu giữ 1 bộ lắc tài xỉu, đồng thời tạm giữ số tiền 940 triệu đồng, 41 điện thoại di động.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐÔNG HÀ