(PLO)- Lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu cán bộ nhân viên ngành sẵn sàng ứng phó trước các nguy cơ, sự cố do tấn công mạng gây ra đối với hệ thống thông tin của đơn vị.

Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 vào ngày 19-3, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, khẳng định hiện nay ngành đã được đầu tư và trang bị khá nhiều giải pháp, thiết bị an toàn thông tin giúp ngăn chặn các tấn công, bảo vệ hệ thống, chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong lĩnh vực an toàn thông tin, vấn đề rủi ro, tác động đến hệ thống và tài sản thông tin, dữ liệu lại được khai thác từ chính những điểm yếu bên trong hệ thống, đặc biệt lại xuất phát từ chính nhận thức chưa đầy đủ, thiếu kỹ năng về an toàn thông tin của đội ngũ kỹ thuật và người sử dụng hệ thống trong chính các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.PHONG

Nhằm nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, BHXH Việt Nam đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách an toàn thông tin, tổ chức các hoạt động diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin; bồi dưỡng, tập huấn cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động về công tác đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo, phòng ngừa các nguy cơ tấn công qua mạng.

“Hội nghị ngày hôm nay tôi đề nghị toàn bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia hội nghị, tập trung cao độ để cập nhật tình hình, phương thức phòng chống các nguy cơ tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin mạng; cập nhật các kỹ năng, kiến thức của mình vào giải quyết những tình huống, sẵn sàng ứng phó trước các nguy cơ, sự cố do tấn công mạng gây ra đối với hệ thống thông tin của ngành.” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nói.

Thêm vào đó, lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng yêu cầu toàn ngành cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 398 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam thành kế hoạch chi tiết để tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện. Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

VIẾT LONG