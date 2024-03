Bị bắt giam vì không trả lại 300 triệu do người khác chuyển nhầm

(PLO)- Mặc dù cơ quan công an đã vận động giải thích nhưng người đàn ông cương quyết không trả lại tiền chuyển nhầm.

Ngày 25-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt tạm giam NTSE (sinh năm 1981) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Người đàn ông không trả lại tiền chuyển nhầm nên đã bị bắt giam. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, tháng 12-2021, anh K đã chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của E.

Sau khi biết chuyển nhầm, anh K đã tìm cách liên hệ với chủ tài khoản và xin lại số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, E không hợp tác và không trả lại tiền cho anh K.

Không xin lại được tiền, anh K phải trình báo lên cơ quan công an. Qua xác minh, lực lượng công an xác định số tài khoản nhận tiền là E nên đã mời người này lên làm việc.

Tại buổi làm việc, cơ quan công an đã giải thích, vận động E chuyển trả lại số tiền trên nhưng người này cương quyết không trả lại và tự ý bỏ về.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an TP Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với E.

