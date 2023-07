Bị bắt khi trốn truy nã trong các ngôi nhà hoang ở Long An

(PLO)- Sau một năm trốn truy nã, Đạt bị Công an TP.HCM phối hợp với Công an Long An bắt giữ khi đang lẩn trốn ở các ngôi nhà hoang.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa ra Quyết định đình nã đối với Lê Tấn Đạt (42 tuổi, quê Bình Định). Trước đó, công an điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 28-4-2022 ở đường Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do Đạt thực hiện. Theo điều tra, trong quá trình làm thợ sơn xe tại tiệm ở trên đường Tân Hòa Đông, Đạt nảy sinh mâu thuẫn với anh Trần Quốc H (28 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Chiều 28-4-2022, tại tiệm sơn, Đạt đã dùng dao tự chế hình răng cưa chém anh H, gây thương tật 65%. Đạt sau khi gây án thì bỏ trốn. Đến tháng 4-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra khởi tố Đạt về tội giết người và sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 17-4. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây công an phát hiện Đạt đang ẩn náu ở một địa điểm trên địa bàn tỉnh Long An nên lập kế hoạch truy bắt. Ngày 25-7, một tổ công tác thuộc Phòng PC02, phối hợp với Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An rà soát các ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn đã phát hiện Đạt đang ở tại một ngôi nhà hoang trong khu vực giải tỏa, thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức nên bắt giữ.