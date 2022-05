Nhờ camera an ninh, công an phá án nhanh vụ cướp ngân hàng, giết người cướp tài sản

Chiều ngày 13-5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phối hợp cùng UBND quận Tân Phú tổ chức buổi sơ kết mô hình camera đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an quận Tân Phú, hiện trên địa bàn có 62 camera mục tiêu trọng điểm là giám sát tại các khu vực trọng yếu, khu vực thường xuyên diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, thương mại…

Ngoài ra, UBND quận Tân Phú đầu tư, trang bị hệ thống camera giám sát an ninh với số lượng đề xuất là 990 camera, gồm lắp đặt mới 473 camera và 517 camera do nhân dân đóng góp. Số lượng camera thực hiện được đến nay là 941 camera.

Mặt khác, 596 camera do người dân tự lắp đặt được kết nối với hệ thống camera công an phường giám sát tại các khu dân cư.

Các camera an ninh này, phục vụ việc giám sát các khu vực tập trung đông người, các tuyến đường chính, các giao lộ trọng điểm trên địa bàn.

Đại diện Đội CSHS Công an quận Tân Phú cho biết, hệ thống camera an ninh phục vụ rất hiệu quả trong công tác truy xét, bắt nóng tội phạm.

Theo vị này, vài năm gần đây, qua phân tích hình ảnh từ các camera an ninh, Công an quận Tân Phú đã phát hiện, phá nhiều vụ án trọng điểm như vụ bắt cô gái cướp ngân hàng Techcombank chi nhánh trên đường Trương Vĩnh Ký (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) hồi tháng 10-2020 hay vụ người bán vé số sát hại chủ tiệm tạp hóa, cướp tài sản hồi tháng 3-2021.

Theo ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, TP.HCM hệ thống camera an ninh trên địa bàn phục vụ hiệu quả trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

“Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh giúp phá án, đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông” – ông nói.

Lãnh đạo UBND quận Tân Phú cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại hệ thống, còn thiếu, yếu ở điểm nào thì khắc phục. “Làm sao để khi một đối tượng tội phạm đi vào Tân Phú không thể mất dấu được, đó là mục tiêu chính của quận”- ông tiếp.

Để hệ thống camera giám sát được hoạt động hiệu quả, Công an quận Tân Phú đề xuất các ban ngành chức năng hỗ trợ cắt tỉa nhánh cây xanh thường xuyên, không để che chắn tầm quan sát của các camera.

Một số tuyến đường thuộc địa bàn quận đang triển khai ngầm hóa dây điện, đường truyền sẽ gây khó khăn trong quá trình truyền dẫn dữ liệu về trung tâm giám sát hình ảnh. Do đó công an quận Tân Phú đề xuất các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ việc đấu điện để đảm bảo việc kết nối và lưu trữ dữ liệu được ổn định.

Ngoài ra, Công an quận đã xây dựng Đề án “Kết nối Zalo, vì quận Tân Phú bình yên” với 18 trang.

Đây là các kênh tương tác, kênh tuyên truyền và cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, thúc đẩy hiệu quả hoạt động tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và đơn giản thủ tục hành chính, giúp tiết kiết thời gian cho người dân.

Theo Công an quận Tân Phú, mô hình Zalo an ninh đã phát huy được hiệu quả phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT, công tác cải cách thủ tục hành chính của Công an quận và được đông đảo người dân đồng tình, quan tâm ủng hộ.

Tại buổi sơ kết, Công an quận Tân Phú đã trao khen, thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác sử dụng, khai thác trung tâm giám sát hình ảnh quận Tân Phú và mô hình Zalo Offcial Account phục vụ công tác tiếp nhận tin báo ANTT.

Cảnh sát phá cửa cứu 3 mẹ con kẹt trong đám cháy (PLO)- Cảnh sát phá cửa, giải cứu thành công ba mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn lúc sáng sớm.