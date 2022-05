Bé trai 7 tuổi bị cướp giật iPad trên tay

Ngày 11-5, Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8-5, diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Theo chị LTAĐ (34 tuổi, ngụ quận 10), hôm xảy ra vụ việc, chị chạy xe máy chở theo con trai bảy tuổi học lớp 2 từ quận 10 sang quận Bình Tân để đưa đồ cho mẹ ruột.

Khi đến hẻm 460 Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân), con trai chị Đ đứng trong hẻm, tay cầm iPad thì bị một thanh niên áp sát, cướp giật.

Chị Đ cho biết, nam thanh niên trước đó đã chạy xe máy ngang qua, khi phát hiện bé trai có cầm iPad trên tay nên quay lại gây án. “Mất iPad khiến con tôi bị ảnh hưởng tâm lý, buồn bã” – người phụ nữ cho hay.

Chiếc iPad được chị Đ mua với giá 12 triệu đồng, dùng cho con trai học tập.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường An Lạc A đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Bình Tân điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.