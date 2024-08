Bị bắt sau 33 năm trốn truy nã 31/08/2024 07:41

Ngày 31-8, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết tổ công tác của Trại Tạm giam Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ được người trốn truy nã 33 năm.

Người bị bắt giữ là Lê Văn Bang (54 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), đã được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.

Lê Văn Bằng trốn truy nã bị bắt sau 33 năm. Ảnh: CA.

Trước đó, năm 1991, Lê Văn Bang bị TAND tỉnh Gia Lai - Kon tum phạt bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sơ hở trên đường áp giải về trại giam, Bang đã bỏ trốn biệt tích.

Ngày 20-4-1997, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Bang.

Để tránh bị truy bắt, Lê Văn Bang thường xuyên thay đổi nơi cư trú, địa bàn hoạt động và lấy tên giả là Lê Duy Minh, thường trú tại TP.HCM.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Lê Văn Bang đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bến Tre nên nhanh chóng thành lập tổ công tác, phối hợp Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ được Lê Văn Bang.