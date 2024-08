Gã đàn ông trốn truy nã còn lên mạng lừa tình, quay clip để tống tiền 30/08/2024 11:16

(PLO)- Dù bị công an truy nã nhưng Bảy còn lên mạng kết bạn với những người phụ nữ độc thân, ly hôn, rồi quay lại cảnh quan hệ tình dục, sau đó dùng các clip để tống tiền nạn nhân.

Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, vừa bàn giao Nguyễn Đức Bảy (56 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cho Công an TP Thủ Dầu Một, để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bảy bị các trinh sát bắt giữ khi đang tiếp tục 'dụ' phụ nữ đi khách sạn. Ảnh: CA

Bảy là bị can bị Công an TP Thủ Dầu Một khởi tố nhưng đã bỏ trốn. Sau đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định truy nã đối với Bảy.

Thời gian trốn truy nã, Bảy liên tục thay đổi chỗ ở, ở nhiều nơi trên địa bàn cả nước. Có thời điểm, khi lực lượng công an vận động Bảy ra đầu thú, Bảy ngoan cố không đầu thú mà còn thách thức lực lượng công an bắt mình.

Sau thời gian truy tìm, Tổ truy nã thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện Bảy đang hẹn một người phụ nữ để đi khách sạn tại quận Gò Vấp, TP.HCM nên đã bao vây bắt giữ.

Theo hồ sơ, Bảy thường xuyên lên các hội nhóm “hẹn hò”, “các phụ nữ bỏ chồng, cô đơn, ly hôn” để tìm con mồi.

Tiếp đó, Bảy kết bạn với các phụ nữ thiếu thốn tình cảm, rồi gửi hình ảnh nhạy cảm của mình để dụ “con mồi”. Khi nạn nhân đồng ý, Bảy hẹn hò với các phụ nữ này đi khách sạn để quan hệ tình dục.

Sau đó, lợi dụng lòng tin, Bảy mượn tiền hoặc dùng các hình ảnh, clip nhạy cảm quay lại khi quan hệ để ép các phụ nữ đưa tiền cho mình tiêu xài.

Bước đầu, Công an TP Thủ Dầu Một đã xác định được bà O (ngụ Bình Dương), bị Bảy chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan chức năng thông báo, nếu ai là nạn nhân của Bảy thì liên hệ Công an TP Thủ Dầu Một để phối hợp xử lý vụ việc.