Công an Đồng Nai cảnh báo trò dụ dỗ gửi clip, hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền 23/07/2024 14:10

Theo công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh có nhiều nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn nhóm tội phạm là tạo lập các tài khoản mạng xã hội với những hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc khêu gợi, sau đó nhắn tin tán tỉnh và gửi cho bị hại những hình ảnh hở hang, clip nhạy cảm rồi dụ dỗ "chat sex". Lúc "chat sex", chúng sẽ quay lại màn hình.

Sau khi có được những hình ảnh, video nhạy cảm, nhóm này sẽ yêu cầu bị hại phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại hoặc phát tán lên mạng xã hội. Nếu bị hại chuyển tiền, chúng lại tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với số tiền càng ngày càng tăng.

Vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên hầu hết các nạn nhân đều ngại, không dám trình báo cơ quan Công an.

Ngoài ra, một số trường hợp nạn nhân bị tống tiền do nhóm tội phạm sử dụng hình ảnh của bị hại và sử dụng công nghệ “Deepfake” (công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo ra các video giả mạo) để tạo ra các hình ảnh, video nhạy cảm, gây hiểu nhầm cho người xem. Sau đó chúng gửi cho nạn nhân những hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền cho chúng nếu không sẽ gửi cho tất cả những người trong danh bạ của nạn nhân.

Nếu bị hại nghe lời và chuyển tiền chúng sẽ để yên một thời gian ngắn sau đó sẽ tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền đến khi không còn khả năng.

Công an còn cho biết, hiện vẫn tồn tại thủ đoạn đã cũ nhưng vẫn có nạn nhân bị “dính bẫy”. Đó là thế chấp hình ảnh nhạy cảm để vay tiền, chỉ cần gửi hình ảnh nhạy cảm kèm theo giấy tờ tùy thân cho nhóm này để vay là được duyệt giải ngân. Nghi phạm sẽ tiến hành tống tiền bị hại sau khi đã có đủ thông tin.

Vì vậy, Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, không tham gia “chat sex”, nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ. Không truy cập vào các đường link do người lạ gửi khi chưa tìm hiểu kỹ hoặc. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội luôn ý thức bảo vệ tài khoản mạng xã hội, bảo vệ trang cá nhân.

Trong trường hợp bị nhóm nghi phạm sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn hoặc thắc mắc cần giải đáp người dân có thể liên hệ trang mạng xã hội Facebook: “Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai”.