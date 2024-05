Bị can giết bạn trong vụ án 'trúng số nhưng không chia' tử vong trong trại tạm giam 22/05/2024 06:00

(PLO)- Trong thời gian bị tạm giam, nữ bị can phạm tội giết người vì cho rằng 'trúng số nhưng không chia', tử vong trong trại tạm giam..

Chiều 21-5, em trai của bị can Nguyễn Thị Kim Thanh (43 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, bị can đang bị tạm giam để điều tra về tội giết người), cho hay bà Thanh đã tử vong trong trại tạm giam nhưng gia đình chưa rõ nguyên nhân.

Hiện thi thể bà Thanh đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bà Thanh là bị can trong vụ án giết bạn vì cho rằng bạn 'trúng số nhưng không chia' mà PLO đã phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh lúc bị cơ quan công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Theo em trai của bà Thanh, khoảng 9 giờ ngày 19-5, gia đình ông nhận được điện thoại từ trại tạm giam của công an tỉnh Bến Tre, thông báo là bà Thanh đang cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa N.Đ.C (Bến Tre) và yêu cầu gia đình đến bệnh viện gấp.

Hay tin gia đình liền chạy đến Khoa cấp cứu bệnh viện thì không tìm thấy nên gọi điện, liên lạc với người của trại tạm giam thì được chỉ tiếp xuống nhà xác.

Cũng theo lời em trai bà Thanh, lúc gia đình đến nhà xác thì thấy đã có đông đủ các cơ quan chức năng như: Viện Kiểm sát, pháp y… và các đơn vị này đang thực hiện khám nghiệm tử thi bà Thanh.

Gia đình cho biết, phía gia đình được thông báo là bà Thanh đã chết từ 5-6 giờ sáng cùng ngày và sau khi khám nghiệm, gia đình ông tiếp tục nhận được thông báo là trên người bà Thanh không có tác động ngoại lực, nhưng phổi có dấu hiệu có nước.

“Tôi thắc mắc trước cái chết của chị ruột mình thì lúc đó một cán bộ của trại tạm giam nói là chị tôi tự nhảy vô bồn chứa nước trong buồng giam bị ngộp nước dẫn đến tử vong”- em trai bà Thanh cho hay.

Cũng theo lời người này, chị ruột ông bị ngạt nước chết trong buồng giam là bất thường.

Cũng theo thông tin từ phía gia đình, bà Thanh, bà Thanh có con nhưng không có chồng, bà có tiền sử bị tâm thần và trầm cảm. Cách đây khoảng 4 năm bà Thanh từng nhảy cầu Hàm Luông tự tử nhưng sau đó đã tự bơi được lên bờ về nhà.

Chúng tôi đã liên hệ với Công an tỉnh Bến Tre để xác minh vụ việc. Chiều ngày 21-5, Phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre phản hồi là đến thời điểm này cơ quan công an chưa cung cấp được thông tin cho báo chí.