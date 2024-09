Ngày 27-9, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Lê Vạn Bắc (26 tuổi, ngụ xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) bảy năm tù về tội giết người.

Bị đánh, chém vì “nhìn đểu”

Bản án sơ thẩm xác định: tối 20-9-2018, Nguyễn Đức Vũ (30 tuổi, ngụ xã Ea Kly) cùng người thân đến uống bia, hát hò tại quán trà sữa ở gần nhà.

Lúc này, Bắc một mình đến quán, ngồi đối diện bàn của Vũ. Khi Bắc vừa ngồi xuống bàn thì bị Vũ ném một vỏ lon bia vào đầu và lao tới đấm vì cho rằng người này nhìn đểu.

Được một số người can ngăn, Vũ ra về. Bắc gọi điện cho em trai là Lê Vạn Việt (24 tuổi) đến đón mình. Sau đó, Bắc dùng xe máy chở em trai trở về hướng thôn 7A, xã Ea Kly.

Khi đi ngang qua nhà Vũ, Bắc thấy bên trong có Vũ và nhiều người khác nên quay xe lại. Tuy nhiên, xe của Bắc chết máy.

Lúc này, Vũ cầm một con dao loại để chặt củi chạy ra, chém trúng một nhát vào tay của Việt. Bị chém, Việt xuống xe bỏ chạy. Vũ tiếp tục xông đến dùng dao chém Bắc. Bắc lao vào giằng co, làm con dao trên tay Vũ rớt xuống đất.

Sau đó, Vũ và Bắc rượt đuổi nhau, đến khu vực mương nước gần hội trường thôn 7A. Tại đây, hai người lao vào xô xát, đánh nhau. Sau đó, Bắc dùng một con dao đâm nhiều nhát trúng bụng và ngực của Vũ gây thương tích.

Lúc đó, ông Trần Ngọc Nam (38 tuổi) tới can ngăn nên Bắc ra về. Vũ về đến cổng nhà mới biết bị thương nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, Vũ bị vết thương thấu bụng, thủng ruột non, thấu màng tim…tổng tỉ lệ thương tích 61%.

Cũng theo kết luận giám định pháp y, Bắc bị đa thương bàn ngón tay trái, tỉ lệ thương tích 4%; Việt bị gãy mõm khủy trái, tỉ lệ thương tích 10%.

Bị cáo liên tục kêu oan

Tại tòa, bị cáo Bắc kêu oan cho rằng mình không phạm tội, không đâm Vũ như cáo trạng truy tố. Bắc nói từng gửi đơn khiếu nại kết luận điều tra, khiếu nại cáo trạng.

Theo lời khai của Bắc, do mắt bị cáo có tật nên khi nhìn không được bình thường, không phải nhìn đểu. Khi bị Vũ chém, Bắc chỉ chụp con dao rồi bỏ chạy, không đâm Vũ, không biết ai gây thương tích cho Vũ.

Những người làm chứng của vụ án cũng thay đổi lời khai tại tòa, cho rằng không thấy Bắc xô xát, đâm Vũ vì đứng xa, trời tối.

Còn Vũ khai hôm đó nhậu say, hát hò tại quán trà sữa. Khi Bắc đến ngồi bàn đối diện, Vũ thấy Bắc cười. Vì nghĩ Bắc nhìn đểu, cười chê nhóm mình hát không hay nên Vũ ném lon bia và đánh Bắc.

“Khi mọi người can ngăn, tôi về nhà. Lúc đó, tôi nghe Bắc tìm mình để đánh nên cầm sẵn dao, cây củi. Đến khi thấy nhóm Bắc đến, tôi lao ra chém, xô xát và bị đâm”- Vũ khai.

Ở phần xét hỏi, Vũ khai do hôm đó quá say, trời tối nên không nhớ rõ, không biết ai đâm mình, chỉ nhớ là một người cao, gầy. Tuy nhiên, về sau Vũ khai người đâm mình là Bắc.

Vũ thừa nhận một phần lỗi trong vụ án là do mình. Vì vậy, Vũ đề nghị HĐXX áp dụng biện pháp khoan hồng cho bị cáo.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Bắc cho rằng chưa đủ căn cứ buộc tội bị cáo.

Luật sư dẫn hồ sơ vụ án cho rằng lời khai của bị hại bất nhất, có lời khai nói là Bắc đâm, có lời khai lại nói là Việt đâm. Ngoài ra, nhiều người làm chứng thay đổi lời khai, mâu thuẫn với lời khai có trong hồ sơ vụ án…Vì vậy, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để VKSND tỉnh Đắk Lắk điều tra lại.

HĐXX xác định dù bị cáo không nhận tội nhưng căn cứ hồ sơ vụ án, biên bản đối chất và lời khai tại tòa, đủ căn cứ xác định Bắc đã dùng dao đâm, gây thương tích đối với Vũ.

Theo HĐXX, nguyên nhân vụ án từ đầu đến cuối đều xuất phát từ lỗi của bị hại; hành vi giết người của bị cáo chưa đạt. Vì vậy, cần áp dụng các tình giảm nhẹ hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo.

Bị cáo viết đơn bãi nại cho bị hại

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình điều tra, Bắc thừa nhận chỉ dùng tay đánh Vũ một cái trúng mặt. Những thương tích khác trên người Vũ, Bắc không biết vì sao lại có.

Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định Bắc là người dùng dao đâm Vũ, gây thương tích 61% đối với bị hại.

Việc Vũ không chết là do được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời. Hành vi của Bắc là dùng dao đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể của Vũ, đủ yếu tố cấu thành tội giết người, theo quy định tại Khoản 2, Điều 123, BLHS.

Cũng theo kết luận điều tra, Vũ thừa nhận đã cầm dao chém, gây thương tích 10% đối với Việt; 4% đối với Bắc.

Tuy nhiên, ngày 6-9-2019, Bắc và Việt đã viết đơn bãi nại, không yêu cầu khởi tố đối với Vũ gửi Công an huyện Krông Pắk.

Kết luận điều tra xác định, Bắc và Việt thừa nhận tự nguyện viết đơn bãi nại trong tình trạng minh mẫn, tỉnh táo, không bị ai ép buộc.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT không đề cập xử lý hình sự đối với Vũ về tội cố ý gây thương tích, không xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ vì đã hết thời hiệu.

Cũng theo kết luận điều tra, trước đây Công an huyện Krông Pắk khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra. Sau nhiều lần đình chỉ điều tra vụ án, Công an huyện Krông Pắk chuyển sang khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Đắk Lắk.