Bị công an Bình Dương truy nã, trốn sang TP.HCM thì bị bắt

(PLO)- Nam thanh niên thuê nhà để ở và cho nhiều người sử dụng chất ma túy, bay lắc xuyên đêm và bị công an ở Bình Dương truy nã.

Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bàn giao Nguyễn Thanh Duy (SN 1991) cho Công an TP Dĩ An để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP HCM. Ảnh: LA

Tháng 10-2023, Duy bị Công an TP Dĩ An truy nã nên đã bỏ trốn nhiều nơi.

Khi phát hiện Duy đang lẩn trốn tại phường 14, quận 11, TP.HCM, các trinh sát thuộc Tổ truy nã - Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường 14 bí mật theo dõi rồi bao vây bắt giữ Duy.

Trước đó, Duy đã thuê một ngôi nhà thuộc phường An Bình, TP Dĩ An, để ở. Thời gian ở tại đây, Duy kết hợp tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy, bay lắc ngay tại nhà.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang nhóm người đang sử dụng trái phép ma túy thì Duy đã bỏ trốn và bị Công an TP Dĩ An truy nã.

LÊ ÁNH