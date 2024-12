Bị CSGT phạt nguội dù không vi phạm, hoá ra phạt nhầm 08/12/2024 07:30

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Minh Hùng, thường trú tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho biết ông không vi phạm giao thông nhưng lại nhận được giấy thông báo bị CSGT phạt nguội.

Ông Đặng Minh Hùng đọc giấy thông báo phạt nguội nhầm. Ảnh: NVCC

Không phải xe tôi, công an họ nhầm rồi!

Ông Hùng chia sẻ, ngày 18-7, ông nhận được giấy thông báo phạt nguội số 24-0002289/TB từ Đội CSGT An Lạc - Phòng CSGT TP.HCM - Công an TP.HCM gửi về.



Trong thông báo ghi nội dung vi phạm là điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm có mặt tại trụ sở Đội CSGT An Lạc - Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM, để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan CSGT An Lạc - Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM để giải quyết vụ việc vi phạm thì đến trụ sở Đội CSGT, Trật tự - Công an huyện Chợ Lách - Tỉnh Bến Tre để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nếu quá thời gian trên, người được yêu cầu không đến để giải quyết vụ việc vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi xem phần hình ảnh chiếc xe đính kèm trong giấy báo phạt nguội, ông Hùng phát hiện đó không phải xe máy của ông mà của một chiếc xe máy khác có cùng thương hiệu, biển số gần giống biển số xe của ông. Xe của ông mang biển số 71C4-524.07, xe trong hình mang biển số 71C4-524.02.

Ngay sau đó, ông Hùng đã gọi điện cho Phòng CSGT - Công an TP.HCM để trình bày về sự nhầm lẫn trên với mong muốn được hỗ trợ, cán bộ khi nghe trình bày của ông Hùng đã đề nghị ông phải đến trực tiếp mới có thể giải quyết.

“Tôi thấy rất bức xúc bởi bản thân tôi không hề vi phạm, xe tôi có bao giờ ra khỏi tỉnh Bến Tre, nói chi lên tận TP.HCM mà lại bị CSGT phạt nguội như vậy. Tôi cho rằng lỗi ở đây là do sự nhầm lẫn từ phía cơ quan công an, do đó cơ quan công an phải có trách nhiệm giải quyết cho sự nhầm lẫn này” - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng việc cơ quan công an yêu cầu ông lặn lội từ Bến Tre lên TP.HCM mới được giải quyết là không phù hợp. Bởi, ông không phải là người vi phạm và chi phí đi lại rất tốn kém, lại còn mất thời gian và công sức, ảnh hưởng công việc của ông.

Công an xác định nhầm lẫn, gửi lời xin lỗi

Sau khi nhận được phản ánh của ông Hùng, báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Phòng CSGT Công an TP.HCM để tìm hiểu vụ việc.

Ngày 3-12, Phòng CSGT - Công an TP.HCM (PC08) đã có văn bản trả lời về phản ánh của ông Đặng Minh Hùng.

Phòng CSGT cho biết, thông báo của Đội CSGT An Lạc yêu cầu chủ phương tiện đến trực tiếp để giải quyết vụ việc là đúng theo quy định. Vì đây là thông báo vi phạm qua hình ảnh, đơn vị mời chủ phương tiện đến để xác minh, làm rõ về hành vi vi phạm và người điều khiển phương tiện vi phạm.

Khi người dân đến làm việc, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu giấy tờ thực tế của phương tiện với hình ảnh vi phạm của phương tiện được thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thu thập có trùng khớp hay không (tránh trường hợp phương tiện vi phạm sử dụng biển số giả hoặc cố tình thay đổi chữ số trên biển số xe) và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với phản ánh của ông Đặng Minh Hùng, Phòng CSGT đã kiểm tra và xác nhận có sự nhầm lẫn khi ra thông báo phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh và sẽ liên hệ gửi lời xin lỗi chân thành đến ông Đặng Minh Hùng, chủ phương tiện 71C4-524.07.

Phòng PC08 cũng đã gửi thông báo phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh đến chủ phương tiện 71C4-524.02 để tiếp tục xử lý theo quy định. Đồng thời, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm, xử lý cán bộ theo quy định và thông báo chấn chỉnh trong toàn lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM.