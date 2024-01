Bị đình chỉ vẫn lén hoạt động, xưởng chế biến gỗ bốc cháy trong đêm

Một vụ cháy lớn đã xảy ra lúc 1 giờ sáng nay, 20-1, tại xưởng chế biến gỗ của Công ty TNHH Minh Hạnh Phú Thọ, thị trấn Thanh Sơn. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng hơn 1.000 mét nhà xưởng bị cháy hoàn toàn.

Video ghi lại thời điểm xưởng gỗ bốc cháy trong đêm.

Lực lượng cảnh sát PCCC sau khi dập tắt lửa đã kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, thì phát hiện cơ sở sản xuất này đã bị Công an tỉnh Phú Thọ đình chỉ hoạt động từ tháng 10-2022 do không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC. Tuy nhiên, chủ cơ sở là ông Trần Đức Yến không chấp hành, vẫn lén lút hoạt động.

Xưởng chế biến gỗ bốc cháy trong đêm do lén hoạt động mặc dù đã bị đình chỉ trước đó.

Đánh giá ban đầu, Công an tỉnh Phú Thọ xác định ngoài lỗi của chủ doanh nghiệp còn có phần trách nhiệm của UBND huyện, UBND xã sở tại trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định pháp luật về PCCC, nhất là việc thực hiện các tồn tại và kiến nghị về đảm bảo an toàn PCCC đã được lực lượng chức năng chỉ ra.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý đối với chủ cơ sở và các trường hợp có liên quan, nếu có.

Dân mạng trầm trồ với linh vật rồng ở Phú Thọ (PLO)- Linh vật rồng ở Phú Thọ năm nay được dân mạng trầm trồ khen ngợi, trái ngược hoàn toàn với linh vật hổ vài năm trước đó.

XUÂN NGUYỄN