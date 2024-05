Diễn đàn Có nên cho con học trước lớp 1: Bí kíp cho con học trước lớp 1 đúng cách 05/05/2024 09:00

Video: Bí kíp cho con học trước lớp 1 đúng cách

Những ngày qua, Diễn đàn Có nên cho con học trước lớp 1 trên PLO nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Các ý kiến chia ra 2 luồng: Một nhóm độc giả cho rằng, phải cho con học trước lớp 1 để con không bị thua kém bạn bè, số còn lại thì quan niệm, để con chơi thoải mái, bắt con học trước là hại con, vì khi còn vào lớp 1 sẽ không còn hứng thú để tiếp thu bài.

Thực ra, theo các chuyên gia giáo dục, cần hiểu đúng về khái niệm học trước lớp 1 đối với trẻ lớp lá. Trẻ rất cần được chuẩn bị để bước vào lớp 1. Tuy nhiên, việc chuẩn bị đó không phải là cho con học trước chương trình lớp 1.

PLO xin tạm chốt diễn đàn bằng bài ghi nhận của PV Nguyễn Quyên.

Ngày 3-5, PV có dịp đến dự một tiết học làm quen với chữ cái tại Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp. Trong tiết học, cô Hà Thị Anh Đào cho học sinh làm quen với các chữ cái gồm “a, t, n, h”.

Một giờ học làm quen với chữ cái của các bé lớp lá Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trẻ được quen chữ và con số

Cô Đào bắt đầu tiết học bằng việc giơ thẻ từ có chứa các chữ cái nêu trên và yêu cầu học trò cùng đọc.

“Các con đọc cùng cô nhé: quả cam, con gà, tàu thuỷ, con vịt, cái áo..”- cô Đào đọc trước, học trò đọc theo sau. Sau mỗi từ, cô đều dành lời khen nên các con rất thích thú.

Học trò thích thú làm quen với con chữ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Lớp học tiếp tục bài học bằng trò chơi vòng quay may mắn. Cô Đào mở trò chơi trên ti vi, vòng quay quay đều, dừng đến chữ nào, học trò sẽ tìm các từ có chữ cái tương ứng.

“Đây là chữ gì các con? Đây là chữ “n”. Các con đi tìm các thẻ từ có chứa chữ “n” nhé” - giọng cô vừa cất lên, học trò chia thành từng nhóm thực hiện nhiệm vụ một cách hứng thú. Và cứ thế vòng quay may mắn tiếp tục dừng đến chữ “a”, chữ “h” và cuối cùng là chữ “t”.

Để học trò ghi nhớ mặt chữ, cô còn cho các bé chơi trò điền từ còn thiếu. Theo đó, cô giáo phát cho học trò các thẻ từ. Sau khi quan sát các từ ở mặt trước, học sinh sẽ lật ra mặt sau của thẻ từ, quan sát và dùng bút điền chữ cái còn thiếu trong từ.

Tiết học cứ thế trôi qua trong tiếng cười và phấn khích của các em. Vừa ghép chữ, Nguyễn Minh Triết vừa thủ thỉ: “Tiết học vui vì con được chơi nhiều trò lại biết thêm được chữ”.

Cô Đào cho biết, đối với lứa tuổi mầm non, để dạy cho trẻ làm quen với mặt chữ, cô giáo sẽ kết hợp nhiều trò chơi.

Đối với môn Toán, theo cô Đào, giáo viên cũng sử dụng trò chơi để giúp các con nhận biết các chữ số trong phạm vi 10.

Ngoài ra, thời gian này, giáo viên lớp lá cũng rèn cho con một số kỹ năng cơ bản để sẵn sàng vào lớp 1 như đi học đúng giờ, tự vệ sinh cá nhân.

Việc làm quen chữ của các bé lớp lá được thực hiện thông qua các trò chơi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đồng quan điểm, cô Trần Thị Ngọc Tiên, khối trưởng khối lá, Trường Mầm non Phú Mỹ, quận 7 chia sẻ trong chương trình lớp lá có 2 nội dung quan trọng là làm quen với chữ viết và toán.

Đối với chữ cái, các bé sẽ được làm quen với 29 chữ cái. Việc làm quen với chữ được thực hiện thông qua các bài thơ, các câu chuyện, các từ có nghĩa. Trong khi đó, với môn toán, các con được làm quen với số lượng, chữ số, tách, gộp, thêm, bớt.

Ngoài hai nội dung trên, trong suốt quá trình học, các con còn được rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, thay quần áo, ngồi thẳng lưng, cầm bút.

“Do đó, phụ huynh không nên quá lo lắng. Vì chương trình mầm non đã chuẩn bị để con sẵn sàng bước vào cấp tiểu học một cách tự tin nên các con không nên học trước lớp 1” - cô Tiên nói.

Tuần tới, Trường Mầm non Phú Mỹ sẽ tổ chức lớp học giả định. Chương trình có mời phụ huynh cùng tham dự để tạo sự yên tâm.

"Bình thường ở lớp mầm non, các con học thông qua chơi nên bàn ghế linh động sắp xếp tuỳ vào giờ học. Nhưng với lớp học giả định, cô giáo sẽ sắp xếp bàn ghế như một lớp tiểu học, các con sẽ ngồi ngay ngắn học trong vòng 15 phút, tập giơ tay phát biểu. Lớp học giả định để cho các con từ từ làm quen với môi trường tiểu học” - cô Tiên nhấn mạnh.

Phụ huynh không nên lo lắng

Học sinh ghép các vật dụng thành chữ cái. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Huỳnh Thị Bích Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Vàng nhấn mạnh chương trình giáo dục mầm non có những nội dung về kiến thức và kỹ năng để dạy trẻ lớp lá chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bước vào lớp 1 chứ không dạy trước chương trình lớp 1.

Bà Phương cho biết, vào giữa tháng 5 trường sẽ liên hệ với trường tiểu học ngay cạnh để dẫn học sinh qua tham quan, làm quen với môi trường học, tránh sự bỡ ngỡ.

Mặt khác, trong suốt quá trình học, giáo viên lớp lá cũng hình thành cho con các kỹ năng tự phục vụ cũng như tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các lớp để các con tự tin trong giao tiếp và làm quen bạn mới.

“Chương trình giáo dục ở lớp lá sẽ giúp các con tự tin vào lớp 1. Phụ huynh không nên cho con học trước lớp 1 sẽ phản tác dụng” - ông Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận 11.

Theo ông Phương, trẻ lên 6 tuổi là độ tuổi các con mong muốn được khám phá, tìm tòi cái mới. Do đó, nếu đã được học trước lớp 1, các con sẽ không còn hào hứng với việc học. Việc học trước lớp 1, biết trước kiến thức thường khiến các con chán nản, không tập trung vào giờ học.

Trong chương trình lớp lá, các con sẽ được làm quen với 29 chữ cái. Do đó, phụ huynh nên yên tâm không nên cho con học trước lớp 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh khoa học đã chứng minh trẻ ở lứa tuổi mầm non học thông qua chơi. Các con vừa học vừa chơi trong một thời gian ngắn để phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Do đó nếu bắt ép các con học trước lớp 1, học kiến thức lớp 1 và tập trung trong thời gian dài sẽ phản khoa học.

Bà Điệp cũng cho biết đa số phụ huynh đều sợ con không theo kịp bạn bè khi vào lớp 1 nên mới có tâm lý cho con học trước lớp 1 bên ngoài.

“Phụ huynh cần hết sức bình tĩnh! Ở lớp lá, các con vẫn được làm quen, nhận biết chữ cái, đếm số, cách cầm bút theo chương trình Bộ GD&ĐT cho phép. Vào lớp 1 các con sẽ được cô giáo dạy chữ, dạy đọc.

Điều quan trọng, phụ huynh phải làm tốt công tác tư tưởng để con có tâm thế sẵn sàng khi vào lớp 1 như đi ngủ sớm, biết cách tự phục vụ bản thân, tự vệ sinh cá nhân, tập trung trong một khoảng thời gian nhất định” - bà Điệp nói thêm.