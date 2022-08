Bị ném đá làm vỡ kính ô tô trên cao tốc có được bồi thường bảo hiểm?

Mới đây, trên các trang mạng xã hội về ô tô chia sẻ hình ảnh về một trường hợp một lái xe ô tô trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương (hướng từ TP HCM về Tiền Giang) bị ném đá làm vỡ kính xe. Việc ném đá đã làm thủng lỗ to trên kính chắn gió.

Trước tình huống này, nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng đơn vị bảo hiểm có phải bồi thường cho chủ xe khi không xác định được người ném đá.

Theo Điều 5, Nghị định 167/2013 (quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình), hành vi ném đá vào xe sẽ bị phạt 500.000 đồng đến một triệu đồng. Người ném đá gây thiệt hại từ hai triệu đồng trở lên bị xử lý hình sự tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự, mức phạt cao nhất 3 năm tù, có thể bị phạt tiền tới 100 triệu đồng.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Khắc Xuân, Công ty tư vấn bảo hiểm Infair cho biết: “Trong trường hợp này nếu xác định được người ném đá thì đơn vị bảo hiểm được thế quyền đi đòi người ném đá. Còn không xác định được người ném đá thì chỉ có thể khẳng định rằng do đá văng vào kính xe”.

Theo tìm hiểu của PV, trường hợp được bảo hiểm vật chất xe ô tô chi trả gồm: Xe ô tô không may bị va chạm, gặp tai nạn, xây xước, lật hoặc hoả hoạn, cháy nổ; Xe ôtô không may gặp tai nạn bất đắc dĩ do thiên nhiên, bị thủy kích do mưa bão, lũ lụt hoặc bị hỏng hóc do động đất, sụt lở.

Đồng thời xe ô tô bị xây xước, hỏng hóc do bị vật thể bên ngoài tác động lên; xe ôtô không may bị mất trộm và những rủi ro bất ngờ khác cũng là các trường hợp được chi trả bảo hiểm.

Trường hợp không được bảo hiểm vật chất xe ô tô chi trả: Trường hợp xe xảy ra va chạm tuy nhiên do người lái xe vi phạm pháp luật như vi phạm giao thông, vận chuyển hàng cấm, uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện, cố ý gây tai nạn... sẽ không được bảo hiểm vật chất xe đền bù.

Trường hợp xe ôtô bị hỏng hóc, hao mòn trong quá trình sử dụng mà không phải do yếu tố bên ngoài tác động vào.

Trường hợp xe xảy ra va chạm, gặp tai nạn hay bị mất cắp ngoài lãnh thổ của Việt Nam cũng không được bảo hiểm vật chất xe chi trả bồi thường, trừ trường hợp chủ xe có thỏa thuận riêng với công ty bảo hiểm.