Bí thư Nguyễn Văn Nên nói về việc kiểm tra nồng độ cồn

Sau một ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI đã bế mạc vào chiều 2-12.

Trao đổi tại hội nghị này, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã lưu ý Công an TP.HCM chú trọng đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong tháng còn lại của năm.

Nói về vấn đề xử lý nồng độ cồn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng TP thực hiện chủ trương tăng cường kiểm soát về rượu, bia nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế tối đa tai nạn.

Dù vậy, ông cho rằng cần phải kiểm tra, nhìn nhận lại làm như thế nó có phù hợp không, có quá hay không, có ổn không để có điều chỉnh phù hợp.

“Điều này Bộ Công an cũng đã thấy và đã có tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm. Chúng ta làm nghiêm một việc nhưng nó ảnh hưởng cái khác thì cũng rất khó khăn”- Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói về việc xử lý nồng độ cồn. Ảnh: THANH THUỲ

Ông cũng yêu cầu lực lượng công an triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế- xã hội.

Lực lượng công an cũng cần đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống đấu tranh phòng chống, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nhất là tội phạm ma túy đường phố sử dụng công nghệ cao, thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Cạnh đó, phải tăng cường sử dụng công nghệ để quản lý trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh cho người dân.

Nhấn mạnh đã vào cao điểm để chăm lo Tết cho người dân, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói phải đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội, để người dân đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thân.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết sẽ kiểm tra nồng độ cồn từ nay đến giáp Tết.

Lực lượng CSGT TP.HCM chia thành 10 cụm gồm 5 cụm khu vực nội thành và 5 cụm khu vực ngoại thành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. 10 cụm CSGT này có sự phối hợp giữa các đội, trạm CSGT thuộc Phòng PC08 và Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức.

CSGT chia làm bốn ca, mỗi ca sáu tiếng với 20 CSGT tham gia xử lý vi phạm. Tập trung kiểm tra nồng độ cồn bất kể ngày, đêm. Đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lặp hoặc bỏ sót địa bàn. Địa điểm lập chốt kiểm tra thay đổi liên tục theo từng ca, từng ngày.

THANH TUYỀN