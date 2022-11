Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM kiên quyết triệt phá các băng nhóm cướp giật đường phố

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung chỉ đạo triệt phá các băng nhóm cướp giật trong năm 2023.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đã có chỉ đạo như trên trong phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 30-11.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đặc biệt lưu ý việc tập trung đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quyết tâm đẩy lùi các loại tội phạm.

Trong đó, phải cương quyết triệt phá các băng nhóm cướp giật trên đường phố, ở nơi đông người.

“Loại tội phạm này công nhiên cướp giật trên đường phố, giữa ban ngày, ở chốn đông người. Có gia đình chạy vạy tiền lo lắng cho người thân đến BV trị bệnh, vô BV bị móc túi lấy sạch, khổ chồng khổ. Bà con các nơi về TP, nghe nói TP văn minh rồi mất cảnh giác, thế là bị cướp giật, móc túi. Chúng ta phải cương quyết triệt phá, xử lý nghiêm loại tội phạm này”- Bí thư Nên nói.

Đồng thời, ông cũng lưu ý việc trấn áp tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, nhất là tội phạm hoạt động qua mạng, xâm hại trẻ em... Cạnh đó, phải tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.

Từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 3.305 vụ án về trật tự xã hội, giảm 5,31% so với năm 2019 (tương đương 200 vụ). Trong đó 76 vụ cướp tài sản, 609 vụ cướp giật tài sản, 1.433 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 64% tổng số vụ án tại TP. Các án liên quan cướp, trộm tài sản giảm 367 vụ so với năm 2019, nhưng lại xuất hiện một số vụ cướp có tính chất nguy hiểm, hành vi liều lĩnh, manh động, tấn công gây thương tích cho nạn nhân.

THANH THÙY