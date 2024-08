Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thăm Trung đoàn 920 ở sân bay Phan Thiết 09/08/2024 12:43

Sáng 9-8, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920, trường Sĩ Quan Không Quân về đóng quân và hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, chúc mừng Trung đoàn 920 chuyển quân về hoạt động tại Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh mong muốn Trung đoàn 920 tiếp quản tốt nơi đóng quân mới, phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo an toàn bay, đào tạo nhiều phi công quân sự cho Tổ quốc. Qua đó, góp phần xây dựng Quân chủng Phòng Không – Không quân "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Hoài Anh cũng lưu ý các đơn vị sở, ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp tốt với Trung đoàn 920 để có những hỗ trợ cần thiết, phù hợp khi có yêu cầu.

Theo đại diện lãnh đạo Trung đoàn 920, sau khi chuyển toàn bộ Trung đoàn tới sân bay Phan Thiết thực hiện nhiệm vụ, toàn đơn vị cơ bản đã ổn định tổ chức. Trung đoàn 920 cũng đã tổ chức ban bay làm quen với địa hình mới do những phi công có kinh nghiệm đảm nhiệm.

Trên cơ sở đó khảo sát khu vực bay, xây dựng quy chế sân bay, kế hoạch huấn luyện bay của Trung đoàn 920 phù hợp với địa hình khu vực bay và điều kiện thời tiết tại Bình Thuận.

Đại diện Trung đoàn 920 báo cáo tình hình với Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Cũng theo lãnh đạo Trung đoàn 920, đơn vị được thành lập ngày 12-11-1975 và đã vượt qua mọi khó khăn, đào tạo được nhiều khóa học viên phi công; đào tạo, chuyển loại, bay nâng cấp kỹ thuật lái cho đội ngũ giáo viên bay và chỉ huy bay.

Trong khoảng thời gian rất ngắn (từ 20-7 đến 2-8-2024), Trung đoàn 920 đã hoàn thành nhiệm vụ cơ động chuyển quân từ sân bay Cam Ranh đến đóng quân và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên sân bay Phan Thiết.

Một đặc điểm nổi bật của Trung đoàn 920 là kể từ ngày thành lập đến nay, Trung đoàn đã đóng quân trên nhiều sân bay thuộc nhiều địa phương khác nhau như: Biên Hòa (Đồng Nai); Phan Rang (Ninh Thuận); Phù Cát (Bình Định); Nha Trang, Cam Ranh (Khánh Hòa).

“Dù ở đâu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cũng thường xuyên gắn bó mật thiết với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; để lại trong lòng nhân dân những hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” - đại diện Trung đoàn 920 phát biểu.

Các chiến sĩ không quân Trung đoàn 920 chụp ảnh cùng đoàn công tác tỉnh Bình Thuận.

Đại diện Trung đoàn 920 cho biết việc xây dựng sân bay lưỡng dụng Phan Thiết là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng mà còn tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 sẽ luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị cùng đóng quân trên địa bàn bảo đảm an toàn tuyệt đối căn cứ sân bay, làm tốt công tác dân vận, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...” - đại diện Trung đoàn 920 chia sẻ.