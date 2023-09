Bí thư Tỉnh ủy Long An kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 11-9, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình đường Vành đai 3 TP.HCM, đường tỉnh 830E trên địa bàn huyện Bến Lức.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở GTVT Trần Thiện Trúc cho biết dự án thành phần 7 đã giải ngân hơn 198 tỉ/309 tỉ đồng, đạt hơn 64% kế hoạch vốn đã bố trí và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để tạm ứng cho các nhà thầu. Dự kiến đến cuối tháng 9-2023 giải ngân đạt 74% và đến ngày 31-12-2023 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Đối với dự án thành phần 8 đã giải ngân hơn 827 tỉ/995 tỉ đồng, đạt 83,16% kế hoạch vốn đã bố trí.

Đến nay, các nhà thầu tại gói xây lắp 2 đã khoan 2/36 cọc thử và gói thầu xây lắp 3 đã khoan 2/16 cọc thử và gói thầu xây lắp 1 đã đào khuôn đường công vụ đạt hơn 60%.

Theo đánh giá, về cơ bản, dự án hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ. Tuy nhiên, khó khăn trong dự án này do nguồn cung cấp cát thời gian qua gặp nhiều khó khăn.

Còn tại dự án đường tỉnh 830E, hiện thi công 4 gói thầu thuộc 2 đoạn gồm đoạn từ nút giao đường tỉnh 830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm và đoạn từ Nguyễn Văn Nhâm đến Quốc lộ 1 nhưng tiến độ còn chậm. Chủ yếu vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng khiến các đơn vị chưa thể triển khai thi công đại trà.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng, đối với công trình trọng điểm đường Vành đai 3 TP.HCM, UBND huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả cho 389/398 hộ, tổng số tiền bồi thường hơn 837 tỉ, đạt 97,7%. Đã xét chính sách tái định cư sơ bộ cho 127 trường hợp có nhà ở, đất ở bị ảnh hưởng.

Còn dự án đường tỉnh 830E đoạn qua huyện Bến Lức, đến nay đã chi trả 717 hộ với số tiền trên 1.242 tỷ đồng, diện tích 32,9 hecta, đạt 81,6% về số hộ và 82,8% về diện tích. Riêng đoạn qua huyện Cần Đước đang thực hiện kiểm đếm, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm thời chưa giải phóng mặt bằng đoạn từ cầu Rạch Chanh đến đường tỉnh 830 (đoạn qua địa bàn Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh, Sở GTVT, UBND huyện Bến Lức, các ngành liên quan và các nhà thầu thi công trong thực hiện 2 dự án công trình trọng điểm đường Vành đai 3 TP.HCM và đường tỉnh 830E, đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Từ thực tế khảo sát và làm việc trực tiếp với các đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan bảo đảm tiến độ thực hiện 2 công trình trọng điểm và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.. Khai thác tối đa các quỹ đất hiện có để có nguồn lực bố trí vốn kịp thời thực hiện 2 dự án trọng điểm trên cơ sở bảo đảm đúng các quy định của pháp luật...

Đối với Sở GTVT, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công nhất là nguồn cung vật liệu cát, trường hợp vượt quá thẩm quyền cần báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Riêng đối với các nhà thầu thi công tại 2 dự án, ông Nguyễn Văn Được đề nghị cần tập trung huy động nhân lực, vật lực, tổ chức triển khai nhiều mũi thi công, khắc phục khó khăn, kịp thời báo cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc bảo đảm dự án được thực hiện theo đúng yêu cầu tiến độ.

