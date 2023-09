Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái 137 căn nhà ở Long An

(PLO)- Mưa lớn, kèm gió giật mạnh chiều 8-9 đã làm thiệt hại 137 căn nhà ở Long An.

Sáng ngày 9-9, Đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An đã đến khảo sát, kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy gây ra tại địa bàn huyện Châu Thành (Long An).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều 8-9, trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra mưa rất to kèm theo gió lốc gây thiệt hại tốc mái nhiều nhà dân, gãy đổ cây cối, trụ điện trên địa bàn các xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Bình Quới, Phú Ngãi Trị và gây ngập úng cục bộ một số khu vực.

Cơn mưa lớn, kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 137 nhà dân và một trường học, làm gãy đổ 7 trụ điện trung thế và 4 trụ điện hạ thế cùng nhiều cây cối dọc các tuyến đường An Thạnh, đường 827B, đường Nguyễn Thông…

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, các địa phương hiện đang tập trung lực lượng để khắc phục, dọn dẹp cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường nhằm đảm bảo giao thông, ngành điện lực cũng tập trung khắc phục thay mới các trụ điện trung thế, hạ thế bị gãy đổ.

Đối với trường hợp nhà dân tốc mái, các địa phương đã cử lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An yêu cầu địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại cụ thể của người dân để có hướng hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai.

Một số hình ảnh do cơn lốc xoáy gây thiệt hại tại huyện Châu Thành (Long An):

HUỲNH DU