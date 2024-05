Bị tố ngủ gật giữa toà, ông Trump nói 'chỉ nhắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp' lắng nghe 04/05/2024 08:56

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không hề ngủ gật trong phiên tòa xét xử cáo buộc ông chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, tờ Business Insider hôm 3-5 đưa tin.

Kể từ ngày phiên tòa bắt đầu vào hôm 15-4, ông Trump thường xuyên phải hầu tòa tại tòa án quận Manhattan (TP New York). Ông dính cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để lấy tiền che đậy việc ông ngoại tình với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Trước đó, nhiều phóng viên của các tờ báo như The New York Times, CNN và The Washington Post thông tin rằng ông Trump dường như đã ngủ gật trong những phiên tòa này.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm mắt trong phiên tòa xử cáo buộc ông chi tiền bịt miệng vào hôm 30-4. Ảnh: REUTERS



Ông Trump bác bỏ những thông tin đó và khẳng định đó là những điều hoàn toàn sai sự thật.

“Ngược lại với những tin giả, tôi không ngủ quên trong phiên tòa săn phù thủy, đặc biệt là không phải hôm nay…Đôi khi, đơn giản là tôi chỉ nhắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình lại, chăm chú lắng nghe và ghi nhận tất cả” - ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm 2-5.

Bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà báo Maggie Haberman của The Times nói với biên tập viên Kaitlan Collins của đài CNN rằng việc ông Trump ngủ trong một số thời điểm trong phiên tòa là “sự thật 100%”.

Tuy nhiên, nhà báo Haberman thừa nhận rằng có những lúc ông Trump thực sự là chỉ nhắm mắt làm ngơ.

“Về cơ bản, đó là cách ông ấy cố gắng giữ bình tĩnh và giải quyết nó. Và liệu điều đó có khiến ông ấy chìm vào giấc ngủ hay không thì nào ai biết được? Tuy nhiên, ông ấy đã ngồi đó nhắm mắt trong khoảng thời gian dài, nhưng không phải lúc nào ông cũng ngủ đâu” - nhà báo Haberman nói.

Đây không phải là lần đầu tiên đội ngũ tranh cử của ông Trump bác bỏ những thông tin về việc ông đã chợp mắt khi hầu tòa. Tháng trước, một đại diện cho đội ngũ tranh cử của ông cho biết nói với tờ The Independent rằng các thông tin về việc ông Trump ngủ gật 100% là tin giả.

Ngoài vụ án chi tiền bịt miệng, ông Trump còn vướng vào 3 vụ án hình sự khác.

Trong đó, ông Trump phải đối mặt với một vụ án hình sự cấp bang ở Georgia với cáo buộc ông cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020; hai vụ án liên bang, gồm một vụ liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và một vụ liên quan đến cáo buộc giữ tài liệu mật trái phép tại dinh thự Mar-a-Lago của ông sau khi ông rời nhiệm sở Tổng thống.

Cả ba vụ này đều chưa ấn định cụ thể ngày xét xử.